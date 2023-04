4:1! Union Regau schreibt in der Frühjahrs-Tabelle an

Details Sonntag, 23. April 2023 16:23

Am 19. Spieltag der 2. Klasse Süd trafen in der Begegnung zwischen der Union Raika Regau und dem SV Zebau Bad Ischl 1b zwei Nachbarn aus der unteren Tabellenregion aufeinander, die 2023 bislang vergeblich auf einen "Dreier" gewartet hatten. Nach drei Pleiten in den ersten drei Rückrundenspielen fand die Heimelf von Coach Mario Blaha, der aktuell eine Sperre absitzen muss und am Samstagnachmittag von Co-Trainer Franz Thaller vertreten wurde, mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg wieder in die Spur. Die zweite Mannschaft aus der Kaiserstadt hingegen stand auch im bauART-Seestadion mir leeren Händen da, zog nach einer 1:2-Heimniederlage im Hinspiel abermals den Kürzeren und ergatterte in den letzten sechs Partien nur einen mickrigen Punkt.

Trieb schnürt Doppelpack

Die Union gab von Beginn an den Ton an und fand nach nur drei Minuten die ersten Chance vor, Leon Meyer, der von der rechten Seite in den Strafraum marschiert war, setzte den Ball aber neben den Kasten. Drei Minuten später zappelte das Spielgerät dann aber doch in den Maschen, als Lukas Trieb, nach einer feinen Kombination über Jakov Biljesko und Benjamin Troppmair, eiskalt auf 1:0 gestellt hatte. Die Regauer hatten Spiel und Gegner fortan fest im Griff, leisteten sich jedoch den Luxus, etliche Chancen zu vergeben. Doch kurz vor der Pause stellte die Blaha-Elf die Weichen auf Sieg - wieder war es Trieb, der nach einem feinen Pass auf und davon war und den 2:0-Halbzeitstand besiegelte.

Blaha-Elf legt zwei Treffer und ein Eigentor nach

Der zweite Durchgang begann wie der este, mit einem frühen Regauer Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Eisterhuber waren keine fünf Minuten gespielt, als das Leder über Matej Andrijevic und Troppmair auf der rechten Seite landete und der 20-jährige Meyer zur Vorentscheidung traf. Kurz danach war die Messe endgültig gelesen. Nach einem Fehlpass eines Bad Ischler Außenverteidigers stand Andrijevic alleine vor dem Gehäuse der Gäste, der 18-jährige Kroate ließ sich diese Chance nicht entgehen und versenkte die Kugel. Auch in der restlichen Spielzeit ging es vorwiegend in eine Richtung, trotz etlichen Chancen konnten die Hausherren aber kein Tor nachlegen. In der Schlussminute traf die Union aber noch einmal ins Schwarze, nach einem Lattenschuss der Gäste sprang der Ball vom Regauer Rechtsverteidiger Elias Feichtinger aber ungücklich ins eigene Gehäuse.

Mario Blaha, Trainer Union Regau:

"Die Erleichterung nach dem ersten Sieg in diesem Jahr ist riesengroß. Auch in den letzten Spielen, wie etwa gegen Vöcklabruck, war die Leistung in Ordnung, die Ergebnisse haben aber nicht gepasst. Am Samstag hat meine Mannschaft eine ordentliche Performance abgeliefert und hätte bei einer bessere Chancenverwertung einen deutlicheren Sieg feiern können. Auch wenn für uns die Saison mehr oder weniger gelaufen ist, geht es in den kommenden Wochen darum, Fahrt aufzunehmen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei