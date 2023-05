Union Zell/Moos dreht Spiel in Grünau und macht halbes Dutzend voll

Details Montag, 08. Mai 2023 11:32

In der 2. Klasse Süd stand am 21. Spieltag die Begegnung zwischen dem UFC Grünau und der Union Raiffeisen Zell/Moos auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Sechstplatzierten waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch nach einem 2:0-Erfolg gegen Neukirchen und einem 3:3-Remis gegen den TSV Timelkam wollte der UFC auch im dritten Heimspiel im Frühjahr punkten. Die Mannen von Neo-Trainer Christian Pramhas lagen zur Pause auch mit 2:1 voran, in der zweiten Halbzeit gerieten die Grünauer jedoch mit 2:6 unter die Räder und mussten im sechsten Rückrundenspiel die vierte Niederlage einstecken. Die Lettner-Elf hingegen bewies Moral, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhr im Frühjahr den vierten "Dreier" ein.

Favorit mit früher Führung - Pramhas-Elf dreht Spiel

Vor rund 150 Besuchern starteten die Gäste gut ins Spiel, kreierten in der Anfangsphase einige Chancen und konnten eine davon nach zehn Minuten verwerten. Nach einem langen Ball nahm Patrick Rindbeger, der in der Winterpause von OÖ-Ligist Ostermiething zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, das Leder geschickt mit und stellte auf 0:1. Danach verlor der Favorit unverständlicherweise den Faden und agierte fortan zu passiv. Die Pramhas-Elf wusste die zu nutzen, gewann die entscheidenden Zweikämpfte und machte in Minute 17 den Rückstand wett, als die Gäste nach einem weiten Pass eine brenzlige Situation nicht bereinigen konnten und Tamas Farkas, neuer Legionär aus Ungarn, das Spielgerät an Gästegoalie Nico Buchschartner vorbeischob. Nach dem Ausgleich erarbeitete sich der UFC ein Übergewicht und belohnte sich dafür in der Schlussminute des ersten Durchgangs mit dem Führungstreffer - Kapitän Daniel Strassmair fixierte aus abseitsverdächtiger Position den 2:1-Pausenstand.

Zeller Doppelschlag - Rindberger und Sagir schnüren Doppelpack

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Milovanovic kippte das Spiel erneut, stellten die Zeller mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Zunächst knallte Maximilian Pointinger, nach einer Spielverlagerung auf die rechte Seite, die Kugel über UFC-Schlussmann Niklas Radner ins lange Kreuzeck. 60 Sekunden später schloss Rindberger einen sehenswerten Spielzug der Gäste erfolgreich ab, brachte der Heimkehrer mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag den Favoriten abermals in Führung. Ein zweites Mal ließ sich die Lettner-Elf die Buttrer nicht vom Brot nehmen und erzwang nach einer Stunde die Vorentscheidung, als Bernhard Zach, Neuerwerbung aus Thalgau, von der linken Seite in den Strafraum marschierte und das Spielgerät ins kurze Eck setzte. Mitte der zweiten Halbzeit war die Messe endgültig gelesen, als Emrah Sagir einen Corner des ebenerst eingewechselten Rene Putz einnickte. Der 31-jährige Türke setzt in Minute 80 auch den Schlusspunkt - nach einem Foul an Johannes Schwöller verwandelte Sagir den fälligen Elfmeter zum 2:6-Endstand.

Marcel Lettner, Trainer Union Zell/Moos:

"Auch wenn wir uns in der Fremde schwer tun und noch nicht dort sind, wo wir hinwollen, konnten wir aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit einen souveränen Sieg feiern. Vor der Pause haben uns die Grünauer das Leben schwer gemacht, letztendlich hat aber die Qualität den Ausschlag gegeben. Wir wollen uns in den restlichen Spielen ordentlich präsentieren und nehmen den vierten Tabellenplatz ins Visier".

