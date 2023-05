Union Oberwang bringt sich mit Sieg im Spitzenspiel gegen Vöcklabruck in eine gute Ausgangsposition

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:11

In der 24. Runde der 2. Klasse Süd stand unter anderem die Begegnung zwischen der Union Oberwang und dem Vöcklabrucker SC auf dem Programm. Für beide Mannschaften ging es dabei um denkbar viel, spielte der Erste zuhause gegen den Zweiten. Nach Verlustpunkten gerechnet hatten die Gäste aus Vöcklabruck vor dem direkten Duell leicht die Nase vorne, womit klar war, dass für die Union Oberwang letztlich nur ein Sieg zählte. Die zahlreich zu diesem Spitzenspiel erschienen Zuschauer sollten ihr Kommen, soviel sei vorweggenommen, nicht bereuen.

Oberwang begann wie die Feuerwehr

Die Akteure der Union Oberwang machten in diesem Schlagerspiel schnell klar, welche Richtung die Begegnung aus ihrer Sicht einschlagen sollte. Die Elf von Marcus Esser machte von Beginn an Druck und fand schon nach vier Minuten die ultimative Gelegenheit zum Führungstreffer vor. Nach einem schön herausgespielten Angriff, welcher in einem Stanglpass mündete, wurde Oberwangs Christoph König im Strafraum irregulär zu Fall gebracht, was der Referee mit einem Elfmeter sanktionierte. Markus Soriat stellte sich der Verantwortung und traf zum 1:0.

Vöcklabruck lief Rückstand bis zum Schluss hinterher

Oberwang ließ auch nach diesem Führungstreffer nicht vom Konkurrenten aus Vöcklabruck ab, die eine oder andere gute Torchance wurde aber vergeben, ehe Sandro Sperr einen Stanglpass im Zentrum zum 2:0 nutzte. In der Folge kamen die Gäste stark auf, man setzte die Hausherren massiv unter Druck und wurde mit dem raschen Anschlusstreffer durch Petar Cotic belohnt. In der Folge wollte Vöcklabruck den Ausgleich, allein war man im letzten Drittel nicht konsequent genug. Den Hausherren äußerst dienlich war gewiss das 3:1 in Minute 70. König tankte sich in der Mitte durch, sein Schuss wurde von Vöcklabrucks Keeper geblockt, Simon Loindl stand jedoch goldrichtig, musste den Ball nur noch einschieben.

In der Folge ließ man nur noch wenig zu, die Angriffsbemühungen der Vöcklabrucker, die nie aufsteckten, konnten mit einer kompakten Leistung abgefangen werden, sodass man sich über einen äußerst wichtigen „Dreier“ freuen konnte. Die Union Oberwang befindet sich durch diesen Sieg nun in der Pole Positon im Kampf um die Meisterschaft, während Vöcklabruck nunmehr auf einen Umfaller Oberwangs angewiesen ist.

Mario Pöckl, sportlicher Leiter Union Oberwang:

„Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen und haben gleich zu Beginn das 1:0 durch einen Elfmeter gemacht. In der Euphorie haben wir dann auf das 2:0 gedrückt und dieses auch erzielt. Nach dem schnellen Anschlusstreffer sind wir ein bisschen unter Druck geraten, die Mannschaft hat das aber im Endeffekt gut über die Runden gebracht. Das 3:1 in der 70. Minute war dann die Entscheidung.“

Marcus Esser, Trainer Union Oberwang:

„Das war heute eine geschlossene, kämpferische, tadellose Leistung der Mannschaft, das war ein Traum. Vor allem für den Verein war das ein ganz, ganz wichtiger Sieg.“

