Es ist vollbracht! Union Oberwang feiert Meistertitel und Aufstieg

Details Sonntag, 11. Juni 2023 18:59

In den letzten Jahren war die Union Oberwang stets im Aufstiegskampf der 2. Klasse Süd präsent, Schwächephasen in entscheidenden Momenten und fehlendes Glück, aber auch die Corona-Pandemie verhinderten jeweils den Sprung in die 1. Klasse. Nachdem die Union in der vergangenen Saison trotz stolzen 61 Punkten "nur" als Dritter ins Ziel gekommen und am Aufstieg einmal mehr vorbeigeschrammt war, passte in der aktuellen Meisterschaft trotz des Abganges von Robert Speer - der Goalgetter wechselte im letzten Sommer zu Landesligist Kammer - vom Anfang bis zum Ende alles. Am Sonntagnachmittag belohnte sich der Klub aus dem Salzkammergut für die harte, geduldige Arbeit. Die auf eigener Anlage ungeschlagenen Mannen von Trainer Marcus Esser feierten gegen den SK Polar Neukirchen/Altmünster einen souveränen 5:0-Erfolg und krönten sich im zwölften Heimspiel mit dem elften Sieg zum Meister. Im Vorjahr hatten 61 Punkte lediglich zum dritten Rang gereicht, in der aktuellen Saison setzten sich Kapitän Josef Heisler und Co. mit "nur" 60 Zählern die Meisterkrone auf.

Esser-Elf lässt keine Zweifel aufkommen und macht früh alles klar

Nach einem 8:1-Kantersieg im Hinspiel ließen es die Oberwanger auch im zweiten Duell mit der Dervaderics-Elf ordentlich krachen. Der Ligaprimus ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, ging überaus konzentriert und entschlossen ans Werk. Die Esser-Elf dominierte von Beginn an das Geschehen und stellte nach einer Viertelstunde die Weichen auf Sieg und Richtung Meistertitel, als Simon Loindl einen Stanglpass verwertete. Zehn Minuten später brandete am Sportplatz abermals Jubel auf - nach einem Angriff über die rechte Seite schlenzte Markus Lametschwandtner den Ball gefühlvoll ins lange Kreuzeck. Nach einer halben Stunde knallten die ersten Sektkorken, als Mathias Schmidt nach einem gelungenen Spielzug und einem Pass in den Rückraum erfolgreich war. Kurz danach war die Messe gelesen - der 24-jährige Loindl startete ein unwiderstehliches Solo, überlief einige Verteidiger und fixierte mit seinem bereits 33. Saisontreffer den 4:0-Pausenstand.

Oberwanger Joker sticht - nach dem Schlusspfiff brechen alle Dämme

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Labmayr ließ es der frischgebackene Meister ruhiger angehen und sparte die Kräfte für die bevorstehenden Feierlichkeiten. Die Esser-Elf hatte aber auch im zweiten Durchgang Spiel und Gegner im Griff, war vor allem darauf bedacht, das Ergebnis zu verwalten und kontrollierte weiterhin das Geschehen. Am Beginn der Schlussviertelstunde bekamen die heimischen Fans das vorerst letzte Tor ihrer Mannschaft in der 2. Klasse zu sehen, als der eingewechselte Peter Lametschwandter das Leder mit Übersicht im Eck versenkte. In der restlichen Spielzeit ließ die Union nichts anbrennen und brachte die souveräne Führung ins Ziel. Nach dem Schlusspfiff und dem 19. Saisonsieg brachen alle Dämme, wurde der Meistertitel und der Aufstieg ausgelassen gefeiert.

Peter Lametschwandtner, Obmann Union Oberwang:

"Natürlich war es im vergangenen Jahr ärgerlich, wenn man trotz vielen Punkten am Konto den Aufstieg nicht schafft. Dennoch war es für uns kein Beinbruch und haben die nötige Geduld aufgebracht. Wir richten den Fokus stets auf eine ordentliche Nachwuchsarbeit und agieren vorwiegend mit eigenen Spielern, darum ist die Freude über den heute errungenen Meistertitel besonders groß. Die Meisterfeier ist in vollem Gange und wird vermutlich bis morgen andauern, demzufolge haben sich Spieler und Funktionäre am Montag vorsorglich freigenommen. Wir freuen uns schon riesig auf die 1. Klasse, denn dort erwarten uns viele heiße Derbys".

