Erfolgreiche Flutlicht-Premiere! SV Aurach findet nach Trainerwechsel aus der Krise

Details Samstag, 09. September 2023 11:21

Zum Auftakt der vierten Runde der 2. Klasse Süd empfing der SV JARAFLEX Aurach die Union Unis Gschwandt 1b zum Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Sechstplatzierten. Sechs Pleiten in Serie und dabei kassierte 27 Gegentore blieben beim SVA nicht ohne Konsequenzen, endete vor wenigen Tagen die Amtszeit von Coach Bozidar Radujkovic. Unter der Leitung des bisherigen Co-Trainers, Jörg Kiefer, der ab sofort die Verantwortung trägt, fanden die Auracher ausgerechnet bei der Flutlicht-Premiere aus der Krise, setzten sich mit 3:1 durch und feierten den ersten Heimsieg seit 19. März. Der Liga-Neuling hingegen musste nach einem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken.

Starke Hausherren mit verdienter Führung

Vor rund 200 Besucher präsentierte sich der Nachzügler unter dem neuen Übungsleiter von seiner besten Seite, war von Beginn an präsent und gab ordentlich Gas. Nach 25 Minuten belohnte sich der SVA für einen gelungenen Auftritt, als Alex Riedl sich auf der rechten Seite durchsetzte und mit einem satten Schuss erfolgreich war. Mit der Führung im Rücken blieben die Heimischen am Drücker, konnten aber kein Tor nachlegen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brandete in der Jaraflex Arena wieder Jubel auf, als Kapitän Christoph Riedl einen Freistoß versenkte - Schiedsrichter Staudinger erkannte bei dieser Aktion jedoch eine Regelwidrigkeit und annullierte den Treffer, sodass es mit 1:0 in die Kabinen ging.

Urich stellt Weichen auf Sieg - Neuerwerbung bringt Gäste zurück ins Spiel

Die Auracher kehrten hochmotiviert auf den Platz zurück und stellten vier Minuten nach Wiederbeginn die Weichen auf Sieg, als der freistehende Benedikt Urich nach einer Ecke auf 2:0 erhöhte. Doch wenige Minuten später geriet der erste Saisonsieg des SVA in Gefahr - nach einem weiten Ball der Gäste tauchte Florian Glashüttner, Neuerwerbung aus Grünau, vor Keeper Daniel Schmeisser auf und versenkte die Kugel. In der Folge hatte die Kiefer-Elf das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, wenngleich das 1b-Team vor allem bei Standards stets gefährlich war.

1b-Team nur noch zu zehnt - SVA-Kapitän verwandelt strittigen Elfmeter

Mitte der zweiten Halbzeit stand der Unparteiische abermals im Mittelpunkt, als Referee Staudinger einem erneuten Auracher Treffer die Anerkennung verweigerte. Wenig später waren die Gäste nur noch zu zehnt - Stefan Topic, der kurz nach seiner Einwechselung verwarnt worden war, sah nach einer Unsportlichkeit erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Fünf Minuten später wussten die Hausherren die numerische Überzahl zu nutzen, als der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul an Urich im Union-Strafraum auf den Punkt zeigte und Kapitän Riedl den strittigen Elfmeter verwandelte. In der Schlussphase herrschte im Gschwandter Sechzehner noch einmal Elfmeteralarm, nach einem Foul an Alex Riedl blieb dieses Mal die Pfeife des Unparteiischen aber stumm. Kurz danach war Schluss und der erste Saisonsieg des SV Aurach amtlich.

Johann Kunesch, Sektionsleiter SV Aurach:

"Nach diesem Erfolg ist die Erleichterung riesengroß. Unsere Mannschaft hat eine starke Leistung abgeliefert und einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert. Nach einer langen Durststrecke haben wir mit diesem Dreier wieder in die Spur gefunden und möchten mit dem frischgetankten Selbstvertrauen auch im anstehenden Auswärtsspiel gegen Pinsdorf punkten".

