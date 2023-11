„Haben die Qualität nicht immer auf den Platz gebracht“ – Union Suben mit Luft nach oben

Details Dienstag, 21. November 2023 16:49

In der 2. Klasse West-Nord hat die Union Suben in der Vorsaison mit 29 Punkten den souveränen 7. Platz erreicht. Punktemäßig ist man zur Halbzeit auf Kurs diese Leistung zu wiederholen, mit zwei Punkten Rückstand auf den 7. Platz ist auch die Vorjahresplatzierung noch greifbar. Kein Grund aber zur Freude, denn mit Platz neun ist man in Suben nicht zufrieden.

Fehlende Konstanz

Platz neun ist weniger als sich der Verein vorgenommen hat erklärt der Trainer Christoph Schmidseder: „Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der Platzierung. Wir hatten eine holprige Vorbereitung und dann hat sich auch noch ein Führungsspieler verletzt“. Die Union hatte gute Partien dabei, wie das 3:3 gegen Herbstmeister Eggerding, unterm Strich waren die Leistungen aber zu schwankend: „Konditionell sind wir eine der besten Mannschaften der Liga. Spielerisch haben wir es leider nicht immer auf den Platz gebracht“, so Schmidseder.

Rangverbesserung angepeilt

Nach vier Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen erhofft man sich für das Frühjahr eine Leistungssteigerung: „In der Rückrunde wollen wir als Ziel einen Top-sechs Platz erreichen“ zeigt sich der Trainer motiviert. Aktuell beträgt der Abstand auf die Union Peuerbach Juniors, die sich dort befinden, sechs Punkte. Transfers sind aktuell noch keine geplant, in Suben hofft man vor allem auf die Rückkehr von einigen Spielern. Vor allem Josef Hofinger, der in der Vorsaison neun Tore erzielt hat, wird schmerzlich vermisst.

Fahrplan für die Winterpause

Nach abschließenden Leistungstests haben die Spieler jetzt erstmals zwei Wochen frei, dann startet ein Heimprogramm, ehe es Mitte Jänner wieder voll losgeht mit dem gemeinsamen Training. In der Vorbereitung geht es vor allem gegen höherklassige Teams ran: „Der Kunstrasen ist schon reserviert für Testspiele in Passau gegen Vereine aus der 1. Klasse“, so Trainer Christoph Schmidseder.

Wer steigt auf?

An der Tabellenspitze stehen aktuell zwei Mannschaften punktegleich. Wenn es nach Schmidseder geht, wird das auch so bleiben: „Für mich waren Eggerding und Wesenufer schon vor der Saison die Top Kandidaten und das ist auch so gekommen. Die beiden werden sich den Meistertitel untereinander ausmachen.“ Zum Rückrundenauftakt bekommt es Suben mit Freinberg zu tun. Keine leichte Aufgabe, denn im Hinspiel gab es eine deutliche 8:2 Niederlage.

