Von 11 auf 4 und da wäre sogar noch mehr drin gewesen! Union Enzenkirchen mit tollem Herbst

Details Montag, 27. November 2023 09:09

Wenn eine Mannschaft in der Vorsaison den 11. Platz erreicht und jetzt im Winter auf dem 4. Platz steht, dann dürfte wohl alles nach Plan gelaufen sein. Wenn man aber auf die letzten vier Runden blickt: „Dann ist ein kleines, weinendes Auge dabei“, wie Huber Hamedinger, der Trainer der Union Raika Enzenkirchen verrät. Denn in diesen vier Partien holten sie gerade einmal einen Punkt, mit Blick auf die Tabelle wäre also noch mehr möglich gewesen.

Hinten raus ist die Luft ausgegangen

Nach holprigen Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen hat Enzenkirchen einen perfekten Start in der 2. Klasse West-Nord hingelegt, holten sie doch aus den ersten drei Spielen die maximale Punkteausbeute. Bereits in der ersten Saisonpartie bewies die Mannschaft Charakter. Gegen die Peuerbach Juniors gab es einen 2:0 Pausenrückstand, die Partie konnte in der 2. Halbzeit aber noch gedreht werden, es folgte ein Erfolgslauf. Nach einem 0:0 gegen Eggerding vier Runden vor Schluss setzte es noch drei Niederlagen: „In Esternberg haben wir in der 89. Minute das 2:3 Führungstor erzielt und dann verlieren wir trotzdem noch. Gegen Stroheim waren wir meiner Meinung nach besser und gegen Wesenufer verlieren wir auch kurz vor Schluss unglücklich“, resümiert der Trainer.

Herausragende Entwicklung

Unterm Strich war es nichtsdestotrotz eine sehr starke Hinrunde, auf den Herbstmeister Eggerding fehlen nur vier Punkte: „Wir sind sehr zufrieden damit, was im Herbst rausgekommen ist. Wir lassen die Kirche aber im Dorf und bleiben am Boden“, erklärt Hamedinger, der im vergangenen Winter übernommen hat. In seinem ersten Jahr hat die Mannschaft eine gute Entwicklung hingelegt, wie er selbst hervorhebt: „Sie sind ehrgeizig, fleißig, haben eine positive Einstellung, die Trainingsbeteiligung stimmt und auch die Reserve ist gut drauf“.

Im Frühjahr möchte man dranbleiben

Angesprochen auf die Zielsetzung für die Rückrunde blieb Hamedinger bescheiden: „Wir reden nicht vom Aufsteigen. Wir wollen vorne eine Rolle spielen und konkurrenzfähig sein. Keine Mannschaft ist unschlagbar“. In Enzenkirchen vertraut man auf den Kader, der diese Saison auch durch junge Spieler verstärkt worden ist. Transfers sind noch keine fixiert, es könnte sich aber noch etwas tun. Am 19. Jänner startet die Vorbereitung, auch ein Trainingswochenende ist angesetzt. Bis zum Meisterschaftsstart dauert es aber (leider) noch einige Zeit: „Wir freuen uns schon jetzt wieder aufs Frühjahr. Wir haben keinen Druck, müssen nicht vorne mitspielen. Es ist eine super Sache für Enzenkirchen, man spürt eine Euphorie, teilweise waren 350 Zuschauer bei unseren Spielen“, sagt Trainer Hamedinger abschließend.

