"Gemischte Gefühle" in St. Aegidi nach durchwachsener Hinrunde

Details Sonntag, 28. Januar 2024 17:08

In der vergangenen Spielzeit kam die Union St. Aegidi mit 18 Zählern (31:77-Treffer; Tordifferenz -46) nur als 12., respektive Vorletzter der 2. Klasse West-Nord ins Ziel. Mit Neo-Coach Peter Mate stehen nach der Hinrunde dieser Saison derzeit 12 Punkte am Konto und man verweilt im Sauwald auf Tabellenplatz zehn. „Wir sind gut in die neue Saison gestartet, haben dann mit einigen Ausfällen zu kämpfen gehabt und haben dann den Faden verloren“, blickt Sektionsleiter Christoph Fischer mit gemischten Gefühlen auf die Herbstsaison zurück.

Nach fünf Runden Tabellenplatz vier, ehe nur ein Sieg aus sieben Spielen folgte

Während man in St. Aegidi die erste Runde gegen den derzeitigen Tabellenvorletzten aus St. Willibald noch verlor, folgten bei der Elf von Spielertrainer Peter Mate drei Siege gegen St. Agatha, Suben und St. Marienkirchen/Wallern 1b/c sowie ein beachtliches Unentschieden gegen den Tabellendritten aus Freinberg. Diese Erfolgsserie fand im Spiel gegen Hartkirchen (3:5) aber sein Ende, und es folgten drei Niederlagen am Stück, bevor die Gelb-Schwarzen gegen Esternberg 1b in Runde neun einen knappen 3:2-Heimsieg feiern konnten. In den letzten drei Spielen ragte dann aber ergebnistechnisch nichts Erfreuliches mehr heraus und man musste den Platz jeweils als Verlierer verlassen. Damit liegt man im Sauwald nach der Hinrunde auf dem 10. Tabellenrang (26:33-Treffer), fehlen wenngleich auf das Tabellenmittelfeld aber gerade einmal wenige Punkte.

Derzeit noch keine Zu- und Abgänge - Trainingslager in Ungarn

Am Transfermarkt hat sich in St. Aegidi bislang noch nichts ergeben: „Derweil hat sich bei uns noch nichts getan, die Entscheidung über mögliche Transfers wird in der nächsten Woche getroffen“, so Sektionsleiter Fischer. Während es für die Gelb-Schwarzen Ende Februar ins Trainingslager nach Ungarn geht, starteten die Kicker von Peter Mate am 26.01. offiziell am Kunstrasen in Natternbach in die Vorbereitung, zuvor wurden aber drei Wochen lang individuelle Trainingseinheiten nach Plan von Übungsleiter Mate abgehalten.

Oberes Tabellenmittelfeld im Visier

Für die Aufstiegsplätze fehlen den Kickern aus dem Sauwald schon zu viele Punkte, dennoch soll es in der Frühjahrssaison laut Fischer einige Plätze nach oben gehen: „Wir wollen uns im oberen Mittelfeld der Tabelle platzieren und für die Rückrunde verletzungsfrei bleiben“, gibt der Sektionsleiter bekannt.

Transferliste 2. Klasse West-Nord