Union Enzenkirchen: Überraschung des Innviertel-Cups

In der abgelaufenen Saison 2023/24 belegte die Union Enzenkirchen den 4. Platz in der 2.Klasse West-Nord. Man fuhr 13 Siege ein und konnte in drei weiteren Spielen ein Remis erzielen. Dies bedeutet insgesamt eine Punkteanzahl von 42. In der neuen Saison will man an die vergangene Spielzeit anknüpfen und verstärkte sich auch in der bisherigen Transferperiode mit drei Neuzugängen.

Starker Start, schwaches Ende

„Unser Ziel vor der Saison war eine Platzierung zwischen Platz 4 und Platz 7“, sagt der stellenvertretende Sektionsleiter Andreas Demelbauer. Die Union startete fulminant mit drei Siegen in die Saison, ehe man eine 0:4 Heimniederlage gegen Freinberg kassierte. Jedoch bewies die Elf von Trainer Hubert Hamedinger Moral und konnte die darauffolgenden fünf Spiele wieder punkten. „Das Spiel gegen Esternberg war dann der Knackpunkt. Wir haben die Partie unglücklich verloren und dann haben wir im restlichen Herbst alles verloren“, sagte Demelbauer. In der Rückrunde holte man mit 20 Punkten zwei Punkte weniger als im Herbst, spielte aber ähnlich konstanten Fußball. Lediglich gegen Ende der Saison lies man bei den Ergebnissen etwas nach und konnte aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte holen.

Legionär-Tausch

Am Transfermarkt tat sich in den letzten Wochen einiges in Enzenkirchen. David Szabo verließ die Union bereits zwei Partien vor Saisonende in Richtung Rainbach. Auch der tschechische Legionär Jan Malek verlässt die Innviertler und wechselt zurück in die Heimat. Im Gegenzug verpflichtet man aus Tschechien mit Vaclav Penc einen neuen Legionär. Neben Penc kommt auch noch das 18-jährige Talent Jakob Wimmer vom SV Riedau. Bei Riedau kam er in der Bezirksliga zu acht Einsätzen, wovon er zwei in der Startelf stand. Als dritten Transfer konnte man aus der 1. Landesliga in Niederösterreich Kevin Altrichter verpflichten. Beim ASV Schrems spielte er besonders zum Ende der Saison beinahe alle Spiele über 90 Minuten.

Überraschung im Innviertel-Cup

Aktuell kämpft die Union im Innviertel-Cup um den Titel. Die ersten beiden Partien sind gegen den amtierenden Meister und gegen einen Bezirksligisten gewonnen worden. Das erste Spiel des Innviertel-Cups bedeutete gleichzeitig den Abschluss der ersten Woche der Vorbereitung. Die kommende Cup-Begegnung ist gegen Lambrechten. Dies ist die letzte Hürde für Enzenkirchen auf dem Weg in die Finalrunde, jedoch schon jetzt ist es die beste Leistung der Union im Innviertel-Cup seit langer Zeit. Auch die Ziele für die kommende Saison wurden von Demelbauer formuliert: „Unsere Ziele für die kommende Saison sind denen der letzten Saison sehr ähnlich, wir wollen einfach in der Liga mitmischen und präsent sein.“

