Union Suben: Kapitän fällt länger aus!

Details Mittwoch, 14. August 2024 22:39

Die vergangene Saison verlief nicht ganz nach den Vorstellungen der Union Suben. Man belegte in der 2.Klasse West-Nord den zehnten Rang und holte dabei 27 Punkte. In der heurigen Saison möchte man vorne mitspielen und gelegentlich auch die Titelanwärter ärgern. Um die Ziele zu erreichen, verpflichtete man vier Neuzugänge. Einer von ihnen wird auch sofort den verletzten Kapitän ersetzen und seine Mannschaft erneut in der 2.Klasse West-Nord aufs Feld führen.

Vorbereitung mit vielen Urlaubern

„Ich glaube bei uns ist die Vorbereitung ähnlich abgelaufen wie bei vielen anderen Vereinen, mit vielen Urlaubern und daher Testspiele mit Ausfällen. Im Großen und Ganzen war es dennoch eine solide Vorbereitung mit sowohl guten als auch schlechten Spielen“, fasste der Trainer der Union Suben, Christoph Schmidseder, zusammen. Als einziger Wehrmutstropfen musste die Union eine schwere Knieverletzung von Kapitän Lukas Reidinger hinnehmen. Es ist noch nicht sicher, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist die sich der Kapitän zugezogen hat. Weiters ist noch nicht geklärt, wann und ob Lukas Reidinger wieder Teil des Mannschaftstraining sein wird.

Höhere Ziele

Nach dem zehnten Platz der Vorsaison, will man heuer dem Potential das Trainer Schmidseder in der Mannschaft sieht ausnutzen und vorne mitspielen. Der Trainer sagte dazu: „Letztes Jahr haben wir einige Verletze gehabt und sind dadurch auf Platz 10 gelandet. Heuer wollen wir die Saison im vorderen Drittel abschließen und die Mannschaften ganz vorne so lange wie möglich ärgern. Wenn wir nicht wieder so viele Ausfälle wie letztes Jahr haben, hätten wir definitiv das Potential dazu!“ Auch die Chancen um den Aufstieg und um den Titel mitzuspielen möchte man seitens der Union nicht gänzlich negieren, jedoch sieht Schmidseder drei Konkurrenten im Aufstiegskampf voran: „Für mich sind Eggerding, Enzenkirchen und Freinberg auch aufgrund ihrer Tätigkeit am Transfermarkt klare Favoriten auf den Aufstieg.“

Neuzugänge leben sich gut ein

Die Neuzugänge der Union Suben lebten sich bis dato im neuen Mannschaftsgefüge gut ein und bieten auch sportlich eine Verstärkung. Insbesondere die beiden Neuzugänge aus Münzkirchen, Dominik Grömer und Daniel Kapfhammer, der wieder zu seinem Jugendverein zurückkehrte und aufgrund der Verletzung von Reidinger die Kapitänsbinde übernehmen wird, fielen in der Vorbereitung besonders auf. Auch die zwei übrigen Transfers Martin Weich und Kaan Bakar werden die Union Suben verstärken, jedoch konnten sich beide in der Vorbereitung noch nicht beweisen. Während Bakar noch auf Heimaturlaub ist, zog sich Weich eine Verletzung zu und verpasste somit große Teile der Vorbereitung.

Auftakt gegen St. Agatha

Zum Auftakt der Saison 2024/25 geht es für die Union Suben nach St. Agatha. Eine Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Dies zeigen auch die Ergebnisse der vergangenen sechs Partien, davon gingen drei Siege an St. Agatha, zwei Siege an Suben und eine Partie endete als Remis. „Gegen St. Agatha haben wir immer knappe Spiele gehabt, sie sind eine gute Mannschaft wir sind eine gute Mannschaft. Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe, das auch gleichzeitig ein Gradmesser für die kommende Saison ist. Es wäre toll, wenn wir auswärts Punkte mitnehmen können“, fasste der Trainer der Union die Ausgangslage für den Meisterschaftsstart zusammen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.