2. Klasse West-Nord: Union Schardenberg überwintert auch in der "Experten-Tabelle" als Erster

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 10:22

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse West-Nord versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Union Schardenberg war in der Hinrunde das Maß der Dinge und konnte alle zwölf Spiele gewinnen. Der Herbstmeister führt auch die "Experten-Tabelle" an, die Trainer und Funktionäre trauten dem Ligaprimus aber "nur" 28 Punkte zu. Während die Union St. Willibald den zweiten Platz bestätigte, kletterte der UFC St. Agatha überraschend vom neunten auf den dritten Rang nach oben. Der Dritte aus Eggerding hingegen muss sich mit Platz vier begnügen.

Expertentipps:

Runde 1 - Roland Ketter, Sektionsleiter Union St. Willibald

Runde 2 - Robert Müller, Ex-Trainer ASKÖ Bruck/Peuerbach

Runde 3 - Kurt Würzl, Sektionsleiter UFC St. Agatha

Runde 4 - Wolfgang Benezeder, Trainer Union Eggerding

Runde 5 - Dominik Razesberger, Trainer Union Wesenufer

Runde 6 - Stefan Moser, Sektionsleiter Union Schardenberg

Runde 7 - Gerhard Mittermayr, Trainer Union Michaelnbach

Runde 8 - Thomas Regl, Sektionsleiter TSV Aurolzmünster

Runde 9 - Franz Lang, Sportchef Union Enzenkirchen

Runde 10 - Christoph Schmidseder, Trainer Union Suben

Runde 11 - Stefan Prünstinger, Trainer Union St. Aegidi

Runde 12 - Albert Hofbauer, Ex-Trainer Union Reichersberg

Runde 13 - Günter Huber, Sektionsleiter ATSV Schärding

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) Union Schardenberg 28 (36) 30-11 Tore

2. (02) Union St. Willibald 26 (26) 29-13

3. (09) UFC St. Agatha 23 (16) 24-17

4. (03) Union Eggerding 21 (24) 23-15

5. (06) ATSV Schärding 21 (20) 22-17

6. (10) Union Michaelnbach 19 (14) 21-22

7. (04) TSV Aurolzmünster 18 (23) 22-19

8. (11) Union Suben 16 ( 7) 21-18

9. (07) Union Enzenkirchen 14 (19) 22-22

10. (08) Union Wesenufer 11 (16) 17-23

11. (05) Union St. Aegidi 8 (20) 13-23

12. (12) ASKÖ Bruck/Peuerbach 5 ( 4) 12-29

13. (13) Union Reichersberg 1 ( 1) 10-37

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten