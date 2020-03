Union Reichersberg: "Nach einer langen Pause muss zwei, drei Wochen trainiert werden"

Details Samstag, 28. März 2020 12:44

Seit 2013 ist die Union Reichersberg fast durchwegs in Besitz der "Rote Laterne" und überwinterte auch in der aktuellen Saison der 2. Klasse West-Nord - mit lediglich einem Punkt am Konto - als Letzter. Unter einem neuen Trainer wollte das Schlusslicht die Trendwende schaffen, aufgrund der Corona-Krise musste der Spielbetrieb aber auch in Reichersberg eingestellt werden. Aufgrund der dramatischen Situation kann man derzeit nicht davon ausgehen, dass der Ball in absehbarer Zeit wieder rollen wird. Ich persönich glaube, dass im Frühjahr nicht gespielt werden kann", erklärt Obmann Johannes Pichler.

Annullierung ist die wahrscheinlichste Variante

"Vielleicht lässt die Situation im Mai den Start der Rückrunde zu. Aber zum einen kann man den Spielern ein diichtes Programm schwer zumuten, und zum anderen muss nach einer langen Pause zwei, drei Wochen trainiert werden, ehe wieder um Punkte gekämpft werden kann", so Pichler. "Aus diesen Gründen kann ich mir eine Fortsetzung und Beendigung der Saison schwer vorstellen. Auch wenn es für die Aufstiegsaspiranten extrem bitter wäre, darf man eine Meisterschaft, die nicht beendet werden kann, nicht werten", glaubt der Sektionsleiter, dass die Annullierung der Saison die wahrscheinlichste Variante ist.

Neuer Trainer und vier Zugänge

Nach Joseph Bauer, Gerhard Höfler und Albert Hofbauer trägt mit Jürgen Peinelt, der zuletzt in Obernberg tätig war, in dieser Saison der bereits vierte Coach die Verantwortung. Dem Neo-Trainer stehen mit Alexander Weidmann (Mehrnbach), Vice Pokrajcic (St. Martin/I.), Imre Bognar (Hohenzell) und Michael Krautgartner (Aurolzmünster) vier neue Kräfte zur Verfügung. Mit Michael Lechner (Obernberg) sowie Okan und Gökhan Toraman (beide Grieskirchen Juniors) haben drei Kicker die Union verlassen. "Der Kader wurde in der Winterpause verändert, ist aber nominell in etwa gleichgeblieben, glaube aber, dass er aufgrund der Zugänge stärker geworden ist", ist der Obmann mit den Transferaktivitäten nicht unzufrieden.

"Die Vorbereitung ist besser verlaufen als in den vergangenen Jahren"

Im einzigen Testspiel geriet der Tabellenletzte gegen Zell/Moos mit 0:7 unter die Räder. "Es waren zwei weitere Partien geplant, beide Spiele mussten aber abgesagt werden. Trotzdem ist die Vorbereitung besser verlaufen als in den vergangenen Jahren, die Trainingsbeteiligung ist aber nach wie vor mangelhaft. Erst als am Platz regelmäßig trainiert werden konnte, wurden die Einheiten zusehends besser besucht", ortet Johannes Pichler viel Luft nach oben. "Derzeit steht ohnehin alles still, aufgrund der Pause sind die Kicker aber heiß auf die Rückrunde".

Zugänge:

Jürgen Peinelt, Trainer (zuletzt SV Obernberg)

Alexander Weidmann (Union Mehrnbach)

Vice Pokrajcic (zuletzt Union St. Martin/I.)

Imre Bognar (zuletzt SV Hohenzell)

Michael Krautgartner (zuletzt TSV Aurolzmünster)

Abgänge:

Albert Hofbauer, Trainer (ATSV Kohlgrube/Wolfsegg)

Okan Toraman (SV Grieskirchen Juniors)

Gökhan Toraman (SV Grieskirchen Juniors)

Michael Lechner (SV Obernberg Reserve)

Gerhard Höfler (Union Mehrnbach Reserve)

