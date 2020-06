Verstärkungen im Anflug! Neustart in Reichersberg

Details Montag, 22. Juni 2020 14:12

Bis auf kurze Unterbrechungen ziert die Union Reichersberg seit 2013 das Ende der Tabelle und wurde die "Rote Laterne" auch im vergangenen Herbst nicht los. Mit nur einem Punkt am Konto kamen die Innviertler in der Hinrunde der 2. Klasse West-Nord als Letzter ins Ziel, wollten unter Neo-Trainer Jürgen Peinelt im Frühjahr aber wieder in die Spur finden, doch auch für die Union fand die Saison ein jähes Ende. "Wir nutzen die Corona-Krise zu einem Neustart und wollen die lange Durststrecke ehestmöglich beenden", erklärt Alexander Weidmann, der im Winter als Torwart von Mehrnbach nach Reichersberg gewechselt war und seit wenigen Wochen als Obmann die Verantwortung trägt.

Möglicher Gruppenwechsel

"Wir waren Letzter, weshalb uns die Annullierung der Saison in keiner Weise betroffen hat. Auch wenn die Entscheidung für den souveränen Herbstmeister aus Schardenberg und andere Top-Teams ein Schlag ins Gesicht war, stand und steht in einer außergerwöhnlichen Situation die Gesundheit im Vordergrund, demzufolge ist der Beschluss des ÖFB-Präsidiums nachvollziehbar", so Weidmann. "Während der Corona-Krise hat sich in Reichersberg einiges getan. Zum einen wollen wir in die Gruppe West zurückkehren und haben dazu ein entsprechendes Ansuchen gestellt. Denn in der angestammten Liga sind die Wege kürzer, ist somit die Meisterschaft für die Spieler und Zuschauer reizvoller und interessanter. Zum anderen wollen wir nach einer langen, schwierigen Zeit das Ruder herumreißen und den Pfeil wieder in die richtige Richtung drehen".

"Bereiten uns auf einen planmäßigen Saisonstart vor"

Am 29. Mai kehrte die Union wieder auf den grünen Rasen zurück. "An diesem Tag stand ein Probe-Training am Programm, in der darauffolgenden Woche haben wir den Betrieb offiziell wieder aufgenommen. Wie alle andere Vereine warten auch wir auf das Freizeichen für die neue Saison und wollen uns auf einen planmäßigen Start am 16. August vorbereiten. Auch wenn es vielleicht ein, zwei Wochen später losgeht, haben wir den Vorbereitungsplan ausgearbeitet und wollen im Juli, hoffentlich ohne Beschränkungen, ans Werk gehen", krempelt der neue Onmann die Ärmel hoch.

Neuer Torjäger - weitere Verstärkungen im Anflug

Seit geraumer Zeit wird in Reichersberg die Personalplanung vorangetrieben. "Wir haben intensive Gespräche geführt und freuen uns, dass es uns gelungen ist, Skejlzim Hodza zu verpflichten. Am nunmehrigen Ex-Brucker waren wir schon im Winter dran, jetzt hat es geklappt, wird der Torjäger am morgigen Dienstag das Anmeldeformular unterzeichnen", so Weidmann. "Bei diesem Zugang wird es nicht bleiben und sind uns mit zwei weiteren Verstärkungen einig, haben die Freigabe bislang aber noch nicht erhalten. Bis auf Daniel Forgacs, der nach Wesenufer wechselt, sind keine Abgänge zu erwarten. Sollte sich in den kommenden Wochen nicht etwas Überraschendes ergeben, ist das Transferprogramm abgeschlossen. Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind, wollen in der neuen Saison mit dem Kampf gegen die Rote Laterne nichts zu tun haben und streben eine Präsenz im Mittelfeld der Tabelle an".

>>Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten