2. Klasse West-Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 11:00

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Valentin Rott (Union Suben)

Endergebnis:

1. Valentin Rott (Union Suben / 2099 Stimmen)

2. Michael Klaffenböck (Union St. Aegidi / 1168 Stimmen)

3. Raphael Meindlhumer (Prambachkirchen / 930 Stimmen)

4. Marko Varga (Grieskirchen Juniors / 659 Stimmen)

5. Florian Pankratz (ATSV Schärding / 621 Stimmen)

6. David Szabo (TSV Aurolzmünster / 310 Stimmen)

7. Dominik Eder (UFC St. Agatha / 215 Stimmen)

8. Simon Peham (Union Wesenufer / 130 Stimmen)

9. Thomas Mayer (Union Suben / 62 Stimmen)

10. Raphael Lederhilger (Union St. Aegidi / 58 Stimmen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!