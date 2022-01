11 Punkte! Prambachkirchen feiert eine souveräne Herbstmeisterschaft und hängt alle ab!

Details Sonntag, 30. Januar 2022 14:27

Man will aufsteigen und das zeigt man. 11 (!) Punkte führt man vor Eggerding die Tabelle an und darf zurecht von der 1. Klasse träumen. In keinem der 12 Spiele ging man als Verlierer vom Platz und steht somit verdient auf dem 1. Platz. Gemeinsam mit Walter Pils, dem Sektionsleiter, sprechen wir über diese äußerst starke Herbstsaison.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Pils: ,,11 Punkte sprechen für sich, aber wir haben auch viel und hart dafür gearbeitet. Wir hatten das Glück, dass die Mannschaft gleich geblieben ist und dass wir die Anweisungen und Taktiken von unserem neuen Trainer Stefan Pointner so gut umgesetzt haben.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Pils: ,,Ich hoffe, dass sich die ganze Situation wieder bessert. Wir sind alle durchgeimpft, wollen aber, dass der Sportplatz für alle zugänglich ist. Egal welche Religion, Hautfarbe oder eben Impfstatus.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Pils: ,,Nein, gottseidank blieben alle fit und das hat uns natürlich zusätzlich Aufschwung gegeben.‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung ab?

Pils: ,,Am 18.01 haben wir mit der Vorbereitung gestartet und haben auch gestern unser erstes Testspiel gegen Taufkirchen an der Trattnach gewonnen. Auf Trainingslager fahren wir nach St. Pölten in die Akademie des SKN St. Pölten.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Pils: ,,Wir wollen unsere Leistung bestätigen und im besten Fall schon zwei Wochen vorher die Meisterschaft nach Hause holen, aber wer weiß? Es kann viel passieren und bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Pils: ,,An unsere Leistung anschließen und uns das nötige Spielglück erarbeiten. Wenn wir so weitermachen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir aufsteigen.‘‘