Union Enzenkirchen-Coach Osterkorn verabschiedet sich nach zweitem Sieg in Folge

Details Samstag, 12. November 2022 17:38

In einem Nachholspiel zur achten Runde der 2. Klasse West-Nord kreuzten der SV Sparkasse Aschach/Donau und die Union Raika Enzenkirchen die Klingen. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Tabellenregion war am Samstagnachmittag im Franz Amschlinger Stadion ein enges Match zu erwarten. Die Heimelf von Trainer Basem Tawadrous konnte zum Hertbstausklang ihre Pleitenserie nicht stoppen, zog mit 1:3 den Kürzeren und beendete die Hinrunde mit der fünften Niederlage am Stück. Die Enzenkirchener hingegen behielten eine Woche nach einem 3:1-Erfolg gegen Hartkirchen gegen einen weiteren Liga-Neuling mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand. Nach dem zweiten Sieg in Folge beendete Coach Karl Osterkorn seine Tätigkeit bei der Union.

Bärenstarke Gäste mit früher 3:0-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Trninic nahmen die Gäste sofort das Heft in die Hand und dominierten in Halbzeit eins das Geschehen. Die überaus disziplinierte Osterkorn-Elf wusste spielerisch zu gefallen und schlug aus ihrer Überlegenheit nach nur zehn Minuten Kapital. Nach einem Pass von Kapitän Ralph Parzer war Peter Husar auf und davon und stellte auf 0:1. Mitte des ersten Durchgangs erzwangen die Enzenkirchener mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung. Zunächst konnte SVA-Schlussmann Alexander Schickerbauer nach einem Parzer-Freistoß den Ball nicht festhalten, ehe Felix Spreitzer mit einem Abstauber erfolgreich war. 180 Sekunden später kam der 17-jährige Moritz Reitinger nach einem Gestochere an den Ball, das Eigengewächs tanzte einen Gegenspieler aus und stellte auf 0:3. Mit der klaren Führung im Rücken setzte die Union nach und kreierte einige Chancen, die Gäste konnten diese aber nicht nutzen. Bei der besten davon brachte Husar den Ball nicht im Kasten unter, weshalb es bis zur Pause beim 0:3 blieb.

Gashi gelingt Ehrentreffer

Der zweite Abschnitt hatte ebenerst begonnen, als die Osterkorn-Elf den nächsten Hochkaräter vorfand. Wieder war es Husar, der den Ball neben das Aschacher Gehäuse setzte. Nach der Pause verstärkten die Hausherren ihre Offensivbemühungen und belohnten sich dafür nach 55 Minuten mit einem Treffer, als Argjent Gashi mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern erfolgreich war. Wenig später hätte Parzer den Drei-Tore-Abstand wieder herstellen können - SV-Keeper-Schickerbauer war schon geschlagen, doch Enzenkirchens Kapitän brachte das Leder nicht im verwaisten Aschacher Kasten unter. Die Tawadrous-Elf war bemüht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die Heimischen agierten in der restlichen Spielzeit aber nicht zwingend. Die Union hatte das Geschehen über weite Strecken unter Kontrolle, ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen und brachte die 3:1-Führung ins Ziel.

Karl Osterkorn, Trainer Union Enzenkirchen:

"Die Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn ich mich über den zweiten Dreier in Folge riesig freue, ist in den vergangenen Wochen der Entschluss gereift, meine Tätigkeit in Aschach zu beenden - und mit zwei Siegen aufzuhören, ist für einen Trainer überaus positiv. Unter Umständen werde ich im kommenden Jahr eine neue Herausforderung in Angriff nehmen, die Würfel sind aber noch nicht gefallen".