Union Schardenberg möchte nach vier Jahren wieder zurück in die 1. Klasse

2019 stieg die Union Steinbrunn Schardenberg in die 2. Klasse West-Nord ab und ist seither ganz vorne in der Tabelle präsent. Während die Corona-Pandemie einen möglichen Aufstieg verhinderte, schrammten die Innviertler in der vergangenen Sason - nach einer starken Rückrunde - als Vierter um Haaresbreite an der Relegation vorbei. Auch in der aktuellen Spielzeit sind die Mannen von Trainer Andreas Wimmeder im Aufstiegskampf präsent und führten bis fast zum Schluss die Tabelle an, nach einer Niederlage im letzten Spiel des Jahres musste die Union jedoch den Platz an der Sonne räumen, als Zweiter überwintern die Schardenberger aber in aussichtsreicher Position.

Exzellenter Saisonstart, aber bittere Niederlage zum Herbstausklang

Die Wimmeder-Elf kam exzellent aus den Startblöcken und feierte in den ersten vier Runden durchwegs Siege. Die Kicker aus dem Bezirk Schärding hatten vor dem letzten Match den Herbstmeistertitel vor Augen, nach einer 0:3-Pleite in Eggerding mussten sich die Schardenberger aber mit dem zweiten Rang begnügen. "Dennoch war 2022 ein erfolgreiches Jahr, haben es lediglich verabsäumt, uns zu belohnen. Aber nach einem starken Frühjahr ist es auch im Herbst ausgezeichnet gelaufen und haben uns eine hervoragende Ausgangsposition für die Rückrunde verschafft", ist Sportchef Stefan Moser zufrieden.

Daheim seit 24. April 2022 ungeschlagen - Torfabrik der Liga

Der Aufstiegsaspirant musste in fünf Auswärtsspielen drei Niederlagen einstecken, auf eigener Anlage sind die Schardenberger jedoch eine Macht. Die Union ist vor heimischer Kulisse seit bereits 24. April 2022 ungeschlagen und und konnte die letzten zehn Heimspiele allesamt gewinnen. "Es ist richtig, dass in der Fremde Luft nach oben vorhanden ist und wir uns steigern müssen, zumal im Frühjahr sieben Auswärtsspiele auf uns warten. Die kleine Auswärtsschwäche konnten wir jedoch mit einer unglaublichen Heimstärke kompensieren", so Moser, der bislang nicht weniger als 39 Treffer bejubeln durfte - somit sind die Schardenberger, gemeinsam mit den Kickern aus St. Agatha die Torfabrik der Liga. Allerdings kassierten vier Teams weniger Gegentore. "Wir verfügen traditionell über eine stake Offensive, haben im Herbst jedoch ein paar Tore zu viel erhalten. Einige davon haben wir aber bei den beiden Niederlagen in St. Agatha und Eggerding kassiert", weiß der Sportchef.

Keine Transfers

Im Innviertel hat sich der Kader in der Winterpause nicht verändert. "Wir sind mit dem aktuellen Personal zufrieden und in der Breite sehr gut aufgestellt. Darum war kein Handlungsbedarf gegeben und haben nicht wirklich Ausschau nach Verstärkungen gehalten. Somit haben wir keine Transfers getätigt und verzeichnen auch keine Abgänge", begründet Stefan Moser die ereignislose Übertrittszeit und freut sich zudem, dass zwei Langzeitverletzte wieder zur Verfügung stehen. Nach Kreuzbandrissen stehen Innenverteidiger Maximilian Mayr-Steffeldemel und Offensivspieler Moritz Hell wieder im Kader.

Erfolgreicher Testspiel-Auftakt - Trainingslager in Slowenien

Ab Anfang Jänner mussten die Kicker Lauf-Einheiten absolvieren, seit Ende Jänner wird am Kunstrasen oder in der Halle trainiert. Der Tabellenzweite konnte die beiden bishereigen Testspiele jeweils gewinnen: 6:1 gegen St. Roman und 4:1 gegen Neukirchen/Walde. Am Aschermittwoch reisen die Innviertler nach Slowenien und halten bis Sonntag in Catez ein Trainingslager ab.

Spannende Rückrunde - im Sommer erstklassig?

Nach vier Jahren in der 2. Klasse geht die Union Schardenberg mit dem Ziel in die Rückrunde, im Sommer möglichst wieder erstklassig zu sein. "Wir waren im letzten Jahr knapp dran und sind auch in dieser Saison wieder voll dabei. Somit kann das Ziel nur der Aufstieg sein und wollen zumindest die Relegation erreichen", spricht der Sportchef Klartext. "Wir blicken der entscheidenden Phase der Meisterschaft zuversichtlich entgegen und glauben an die Aufstiegschance, wenngleich der Herbstmeister als Top-Favorit in die Rückrunde geht. Die Union Raab stellt die kompletteste Mannschaft und hat sich zudem im Winter verstärkt. Dennoch ist ein spannendes Frühjahr zu erwarten, zumal unsere Liga ungemein ausgeglichen und das Niveau sehr hoch ist. Neben unserem Tabellennachbarn aus St. Agatha verfügen auch die Vereine aus Eggerding, Wesenufer oder Suben über hohe Qualität."

