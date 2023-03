Union Eggerding möchte die Aufstiegsaspiranten ärgern

Details Donnerstag, 02. März 2023 13:32

In der vergangenen Saison der 2. Klasse West-Nord war die Union Eggerding bis zum Schluss im Aufstiegskampf präsent, die Innviertler purzelten jedoch am letzten Spieltag vom Relegationsplatz und landeten am Ende am fünften Rang. In der aktuellen Spielzeit sind die Mannen von Trainer Markus Sommer bislang nicht ganz vorne dabei, als Tabellenvierter hat die Union die Aufstiegsplätze aber noch nicht aus den Augen verloren. "Auch wenn wir an der Relegation vorbeigeschrammt sind, war die Performance in der letzten Saison ausgezeichnet, da wir etliche Talente aus dem aufgelösten U16-Team in die Mannschaft integriert haben. Auch in der aktuellen Saison sind wir ganz gut unterwegs, wenngleich wir vom Spitzenfeld der Tabelle einige Punkte entfernt sind", erklärt Sportchef Erwin Bögl.

Exzellentem Start folgte Hänger - Highlight zum Herbstausklang

Nach einem Auftakt-Remis in Enzenkirchen feierte die Sommer-Elf am Stück vier Siege. Danach zeigte der Pfeil nicht immer in die richtige Richtung, gingen von den folgenden sechs Spielen vier verloren. Zum Herbstausklang zeigten sich die Eggerdinger dann aber wieder von ihrer besten Seite und holten mit einem "Dreier" im letzten Match des Jahres die Kicker aus Schardenberg von der Tabellenspitze. "Mit dem Sieg im letzten Spiel haben wir die Aufstiegschance am Leben erhalten, denn mit einer Niederlage wäre die Saison gelaufen gewesen. Wir sind exzellent gestartet, dann waren aber vorwiegend starke Teams unsere Gegner und sind mit einigen Niederlagen ins Hintertreffen geraten", begründet Bögl den Hänger in der Mitte der Hinrunde.

Wenig Tore, vorne und hinten

Nur fünf Mannschaften durften weniger Treffer bejubeln, aber auch nur drei Teams kassierten weniger Gegentore. In der Fremde fuhr der Tabellenvierte lediglich einen "Dreier" ein, von den sieben bisherigen Heimspielen konnte die Union aber fünf gewinnen. "Auch wenn uns auf die Top-Teams einige Punkte fehlen, sind wir mit dem bisherigen Abschneiden durchaus zufrieden. Denn wir setzen vorwiegend auf die eigenen, jungen Spieler und die haben in Summe eine ordentliche Performance abgeliefert", meint Erwin Bögl.

Drei neue Kräfte und ein Abgang

Mit Georg Estermann sucht ein Torwart in Rainbach/I. eine neue Herausforderung. Im neuen Jahr stehen Coach Sommer aber drei neue Kräfte zur Verfügung. Während der junge Valentin Haunstein (Andorf) zuletzt nicht aktiv war, steht mit Daniel Aigner (Esternberg) ein erfahrener "Sechser" zur Verfügung. Mit Daniel Hager wechselte ein Stürmer von Lohnsburg nach Eggerding. Auch Fabian Dullinger gehört dem Kader wieder an, nach einem Kreuzbandriss greift der Außenbahnspieler wieder ins Geschehen ein.

Erfolgreiche Testspiele - Trainingslager im Burgenland

Im Bezirk Schärding wurde Ende Jänner das Training wieder aufgenommen. Vor der Partie am kommenden Sonntag in Aspach/Wildenau bestritten die Eggerdinger vier Testspiele: 8:3 gegen Freinberg, 4:2 gegen Rainbach/I., 3:1 gegen Rottenbach und 1:4 gegen Haibach. Neben den Testspielen stand auch ein Trainingslager auf dem Programm, das in Steinbrunn abgehalten wurde. "Insgesamt sind 35 Personen ins Burgenland gereist, 27 davon waren Spieler. Das Trainingslager war super und konnten uns perfekt vorbereiten", so Bögl. "Die gesamte Aufbauzeit ist bislang ausgezeichnet verlaufen, wenngleich man die Siege in den Testspielen nicht überbewerten darf. Aber derzeit sieht es nicht schlecht aus".

"Es wird nicht einfach, Anschluss zu finden"

Auch wenn die Top-Drei der Tabelle einige Punkte mehr am Konto haben, liebäugelt die Union Eggerding insgeheim mit einer erneuten Präsenz im Aufstiegskampf. "Vielleicht können wir heuer den Spieß umdrehen und am letzten Spieltag auf einen Aufstiegsplatz klettern", schmunzelt der Sportchef. "Da der Abstand zu den Top-Teams relativ groß ist, wird es nicht einfach, Anschluss zu finden. Aber mit einem ähnlich guten Start wie im Herbst können wir vielleicht Boden gutmachen. Das Minimalziel ist eine weitere Präsenz im oberen Drittel der Tabelle, zudem wollen wir im Frühjahr die Aufstiegsaspiranten ärgern".

