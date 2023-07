UFC St. Agatha: Mit zwei Verstärkungen in den Aufstiegskampf

Details Samstag, 29. Juli 2023 14:24

Der UFC St. Agatha sammelte im Herbst stolze 26 Punkte und war nach Hinrunde der 2. Klasse West-Nord vom Relegationsplatz lediglich einen einzigen Zähler getrennt. Im Frühjahr fanden aber "nur" 21 Punkte den Weg auf das Konto, weshalb die Agathenser - obwohl der UFC eine Niederlage weniger einstecken musste, als der Vizemeister aus Schardenberg - am dritten Rang landete. "Wir sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden, zumal Meister Raab und Schardenberg eine starke Saison absolviert haben und verdientermaßen aufgestiegen sind", erklärt Sportchef Kurt Würzl.

Daheim seit 8. Mai 2022 ungeschlagen

Während drei Mannschaften weniger Gegentore kassierten, trafen lediglich die beiden Aufsteiger öfter ins Schwarze - Jürgen Fattinger, der im Frühjahr einen Kreuzbandriss erlitt und noch immer auf einen OP-Termin wartet, zeichnete für 14 der insgesamt 62 UFC-Treffer verantwortlich. "Wir waren vorne knapp dran, hatten nach dem Ausfall von Fattinger aber einen Hänger. Am Schluss ist es wieder perfekt gelaufen und konnten die Saison mit fünf Siegen am Stück eindrucksvoll abschließen", so Würzl. Sämtliche fünf Saisonniederlagen mussten die Hausruckviertler in der Fremde einstecken, auf eigener Anlage ist der Drittplatzierte jedoch seit bereits 8. Mai 2022 ungeschlagen und feierte in den letzten 14 Heimspielen neun Siege. "Auf eigenem Platz sind wir eine Macht und auf die enorme Heimstärke ganz besonders stolz. Letztendlich haben wir das Maximum herausgeholt - am Schluss haben fünf Punkte gefehlt, darum war mehr auch nicht möglich", meint der Sportchef.

Nicht geplanter Trainerwechsel

Im Bezirk Grieskirchen kam es im Sommer zu einem nicht geplanten Trainerwechsel. Coach Roland Ulrich suchte eine neue Herausforderung und schwingt nun in Buchkirchen das Zepter. "Roland ist ein absoluter Fachmann und hat exzellente Arbeit geleistet, strebt jedoch höchstmöglichen sportlichen Erfolg an und können seinen Wechsel in die 1. Klasse nachvollziehen", sagt Kurt Würzl. "Vor der Amtszeit von Roland Ulrich hat Markus Panacker die Mannschaft eineinhalb Jahre lang betreut und sich dann eine Auszeit genommen. Wir freuen uns, dass wir Markus zu einer Rückkehr bewegen konnten und er seit geraumer Zeit wieder die Verantwortung trägt".

Verstärkungen aus Alkoven

Auf der Suche nach adäquatem Ersatz für den verletzten Goalgetter Fattinger wurden die Agathenser in Alkoven fündig, steht mit Steven Mahringer ein neuer Torjäger zur Verfügung. Auch Joachim Rotter wechselt von Alkoven zum UFC. "Mahringer soll vorne die nötigen Tore machen - und Rotter als Abwehrchef die Defensive organisieren", erwartet sich der Sportchef von den beiden Neuerwerbungen einiges. Neben Alejandro Usner, der zum SV Aschach/Donau wechselte, steht auch David Kaltseis nicht mehr zur Verfügung. "David hat uns mitgeteilt, seine Karriere beenden zu wollen, hoffen aber, dass er irgendwann wieder Lust verspürt, die Schuhe zu schnüren und das Trikot überzustreifen", so Würzl.

"Ein möglicher Aufstieg muss letztendlich passieren"

Im Hausruckviertel läuft seit 7. Juli die Vorbereitung auf die neue Meisterschaft. Nach drei Testspielen (4:3 gegen Passau, 1:3 gegen Waizenkirchen und 0:3 gegen Meggenhofen) ist am kommenden Mittwoch die SPG Taufkirchen/Michaelnbach der nächste Gegner. Am darauffolgenden Wochenende ruht in St. Agatha der Ball, steht das traditionelle Zeltfest auf dem Programm. Der UFC ist seit nunmehr bereits 14 Jahren in der 2. Klasse aktiv und möchte in absehbarer Zeit in die 1. Klasse zurückkehren. "Ein Top-Drei-Platz ist das erklärte Ziel und werden versuchen, im Aufstiegskampf eine tragende Rolle zu spielen. Wir verfügen über eine tolle Anlage und wollen in naher Zukunft wieder in der 1. Klasse kicken. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, sportlich erfolgreich zu sein, ein möglicher Aufstieg muss letztendlich aber passieren", sagt der Sportchef.

