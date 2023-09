Union Wesenufer gewinnt gegen Peuerbach Juniors knapp mit 2:0

Details Samstag, 23. September 2023 13:28

Zur Eröffnung des sechsten Spieltages in der 2. Klasse West-Nord kam es am Freitagabend zum Duell zwischen der Union Wesenufer und den Peuerbach Juniors. Während in der Vorwoche die Juniors aus Peuerbach einen 2:0-Heimsieg gegen die Union Stroheim feierten, musste sich Wesenufer in Hartkirchen mit 4:3 geschlagen geben. In der Tabelle haben die Hausherren aus vier Spielen sieben Punkte gesammelt, die Peuerbacher stehen nach vier Spielen bei sechs Zählern. Es erwartet uns also auf alle Fälle eine spannende Partie, inder sich Wesenufer am Ende knapp mit 2:0 durchsetzen konnte.

Knappe Pausenführung der Heimischen

Rund 75 Besucher machten sich am Freitagabend auf den Weg in die Donautalarena, um diese Partie zu verfolgen. Wesenufer war von Beginn an zweikampfstärker und versuchte das erste Tor zu erzielen. Doch die Peuerbacher konnten gut dagegenhalten und ließen noch nicht viel zu. Erst nach rund 25 Minuten war der Ball erstmals im Tor: Patrick Dopler vollendete einen schönen Angriff zum 1:0 für das Heimteam. In weiterer Folge der Partie wollten die Heimischen die Führung ausbauen, kamen aber durch die Abwehr der Peuerbacher nur schwer durch. Auch die Gäste kamen das ein oder andere Mal vor das Tor, einen Treffer konnten die Peuerbach Juniors aber nicht erzielen. Nach 45 Minuten ging es mit einem knappen Pausenvorsprung der Heimischen in die Kabinen.

Wesenufer macht zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Klaus Wolfmayr war die Heimmannschaft wieder etwas besser im Spiel. Ein Treffer wollte der Jäger-Elf aber nicht gelingen, weshalb es vorerst bei diesem knappen Ein-Tore-Vorsprung blieb. Erst in der 79. Spielminute fiel die Vorentscheidung zugunsten der Heimischen. Erneut kamen die Wesenuferer vor das Tor, Petr Le war am Ende am Ball und zog ab. Sein Abschluss landete zum 2:0 hinter der Torlinie. In der 89. Minute sah Schiedsrichter Wolfmayr ein hartes Einsteigen von Frantisek Losek, welches der Unparteiische mit Gelb-Rot bestrafte, er musste damit frühzeitig das Feld verlassen. Nach 90 Minuten bleib es schlussendlich auch bei diesem Spielstand. Die Union Wesenufer gewinnt vor heimischem Publikum gegen die Peuerbach Juniors knapp mit 2:0. Die Heimischen waren das aktivere Team, konnten einige Chancen aber nicht nützen. Auch die Gäste kamen zu der ein oder anderen Chance, welche die Würzl-Elf an diesem Tag aber nicht verwerten konnte.

Stimme zum Spiel:

Johann Hinterleitner, Sektionsleiter Union Peuerbach:

„Wesenufer war zweikampfstärker, da konnte unsere junge Mannschaft nicht wirklich dagegenhalten. Der Sieg von Wesenufer ist verdient, wir hatten zwar auch Chancen, konnten diese aber nicht verwerten.“

