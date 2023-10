UFC St. Agatha entführt drei Punkte aus der Donautalarena

Details Samstag, 07. Oktober 2023 09:48

Zum Auftakt des achten Spieltages der 2. Klasse West-Nord stand die Begegnung zwischen der Union Wesenufer und dem UFC St. Agatha auf dem Programm, kreuzten in der Donautalarena der Fünftplatzierte und der Tabellenneunte die Klingen. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Heimspielen zogen die Mannen von Trainer Anton Jäger mit 2:4 den Kürzeren und mussten den eigenen Platz in der aktuellen Saison erstmals als Verlierer verlassen. Agathaneser hingegen fanden fünf Tage nach einer Heimpleite gegen Stroheim wieder in die Spur und feierten am Freitagabend den ersten Auswärtssieg.

Le bringt Hausherren in Front - Mahringer gleicht per Elfmeter aus

Rund 300 Besucher bekamen eine ereignisarme Anfangsphase zu sehen und mussten eine halbe Stunde lang auf den ersten Treffer warten. Dann hatten die heimischen Fans Grund zur Freude, als Petr Le einen gelungenen Spielzug erfolgreich abschloss. Über die Führung durfte sich die Union aber nur kurz freuen, denn fünf Minuten später wurde Paul Baschinger im Wesenufer-Strafraum zu Fall gebracht - Steven Mahringer verwandelte den fälligen Elfmeter. Kurz danach, abermals Elfmeteralarm im Union-Sechzehner, nach einem erneuten Foul an Baschinger blieb die Pfeife von Schiedsrichter Hüttler dieses Mal aber stumm. Nach 45 Minuten ging es mit 1:1 in die Pause.

Agathenser Doppelschlag kurz nach der Pause

Nach Wiederbeginn war die Gästeelf von Coach Markus Panacker hellwach. Im zweiten Durchgang waren nur zwei Minuten gespielt, als der UFC das Match drehte. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass eines Verteidigers war Mahringer zur Stelle, brachte die Neuerwerbung aus Alkoven die Gäste mit seinem vierten Saisontreffer in Front. Kurz danach stellten die Agathenser die Weichen auf Sieg, als nach einem Mahringer-Freistoß der Ball abgelenkt wurde, Sebastian Ferihumer goldrichtig stand und der UFC-Kapitän auf 1:3 stellte. Nach diesem Doppelschlag hatte die Panacker-Elf Spiel und Gegner unter Kontrolle und ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Kurz vor Schluss wurde die Partie aber noch einmal spannend, als Gästegoalie Daniel Gahleitner nach einer Freistoßflanke den Ball verfehlte und Gabriel Mühlböck die Kugel versenkte. In der Nachspielzeit machte Jakob Haider den Deckel drauf - nach einer Balleroberung der Gäste zog das 24-jährige Eigengewächs aus rund 35 Metern ab und fixierte den 4:2-Erfolg des UFC St. Agatha.

Markus Panacker, Trainer UFC St. Agatha:

"Aufgrund einer großartigen kämpferischen und läuferischen Leistung konnten wir einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg feiern und mit diesem Dreier Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden. Jetzt geht es darum, nachzulegen und wollen am nächsen Samstag, im Heimspiel gegen die Peuerbach Juniors, erneut drei Punkte einfahren".

