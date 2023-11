Union Wesenufer feiert 3:0-Erfolg gegen St. Aegidi trotz zwei vergebenen Elfmetern

Details Sonntag, 05. November 2023 20:39

Die Union Wesenufer empfing am frühen Sonntagnachmittag im Rahmen der 12. Runde in der 2. Klasse West-Nord die Sportunion St. Aegidi. Wesenufer hat nach zehn Spielen 20 Zähler am Punktekonto und ist damit im Aufstiegskampf involviert, das zeigte auch die Leistung aus der vergangenen Woche wo man gegen die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b auswärts mit 11:1 siegte. Aegidi hält hingegen nach zehn gespielten Spielen bei 13 Punkten und ist damit im unteren Tabellendrittel. In der letzten Woche verlor die Elf von Trainer Peter Mate gegen Stroheim mit 5:2 recht deutlich. Wesenufer wurde in dieser Begegnung der Favoritenrolle auch gerecht – die Jäger-Elf gewann mit 3:0.

Wesenufer vergibt in Anfangsphase zwei Elfmeter – knappe Führung zur Pause

Vor rund 250 Besuchern kamen die beiden Teams in der Donautalarena in Wesenufer auf das Spielfeld. Nach nur wenigen Augenblicken zeigte Schiedsrichter Harald Denthaner auf den Punkt – Elfmeter für Wesenufer. Martin Rossgatterer konnte den Penalty aber parieren und seine Mannschaft damit vor einem frühen Rückstand bewahren. Nach 13 Minuten durften die Heimischen dann aber die Führung bejubeln – Christoph Jäger traf nach einer Eckballhereingabe. Auch nach rund zwanzig Minuten kam die Jäger-Elf wieder in den Strafraum, ein Spieler der Hausherren ging dabei abermals zu Boden – es gab erneut Elfmeter für Wesenufer. Doch auch diesen konnte Schlussmann Rossgatterer vereiteln und hielt den Strafstoß fest. Nach 45 Minuten ging es dann auch mit diesem knappen 1:0-Vorsprung der Union Wesenufer in die Kabinen. Die Heimischen waren in der ersten Spielhälfte die dominantere Mannschaft, von St. Aegidi war in der Offensive nicht viel zu sehen.

Wesenufer macht Deckel zwanzig Minuten vor Schluss drauf

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Denthaner kamen die Gäste gut in diese Partie und konnten mit den Heimischen mithalten. Einen Ausgleichstreffer konnte aber nicht bejubelt werden und so sorgte Wesenufer in der 72. Spielminute für die Entscheidung. Ein langer Ball fand Petr Le, der schließlich zum 2:0 traf. Patrick Dopler legte in der 90. nochmal einen nach, eine schnelle Umschaltaktion über die Seite inklusive einer Hereingabe in die Gefahrenzone fand Dopler, der zum 3:0 vollendete. Damit gewinnt Wesenufer gegen St. Aegidi recht deutlich mit 3:0.

Stimme zum Spiel:

Dominik Feiken, Obmann Union Wesenufer:

„In der ersten Halbzeit waren wir besser im Spiel, haben zwei Elfmeter vergeben. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte war St. Aegidi nicht schlecht im Spiel, mit dem 2:0 ist der Knopf dann aber wieder aufgegangen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.