Ausgleich in Minute 91 reicht nicht! Union Enzenkirchen gewinnt dank Last-Second-Tor gegen Agatha hauchdünn

Am Ostermontag duellierten sich im Rahmen der 16. Runde in der 2. Klasse West-Nord die Union Enzenkirchen und der UFC St. Agatha. Die Gäste aus Agatha starteten mit zwei Kantersiegen in die Rückrunde, bezwangen St. Aegidi zuletzt mit 6:2. Enzenkirchen hingegen gewann in der letzten Runde gegen St. Willibald nur knapp auswärts mit 1:2. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten des Gastgebers ausgegangen. Die Union Enzenkirchen errang am Ende einen 3:2-Last-Minute-Sieg über St. Agatha. Enzenkirchen wurde der tabellarischen Favoritenrolle somit nur knapp gerecht.

Torlos ging es in die Kabinen

In der ersten Halbzeit passierte in Enzenkirchen an diesem Ostersonntag vor rund 120 Besuchern in der Hauer Holzbau-Arena nicht viel. Agatha hatte nach rund einer halben Stunde eine gute Möglichkeit, doch das war die einzige nennenswerte Szene in einer extrem highlightarmen ersten Halbzeit. Der Unparteiische setzte damit dem torlosen Treiben auf dem Feld in Minute 45 mit dem Pausenpfiff vorläufig ein Ende.

Enzenkirchen dreht Partie durch "Joker" Moritz Reitinger

Nach Wiederbeginn von Referee Oberlaber hatte nach 52 Minuten Enzenkirchen eine Großchance, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. Durch einen herrlich verwandelten Freistoß der Hausherren ging Agatha durch Steven Mahringer in der 58. Minute in Front. Wie sich am Ende herausstellte, sollten die Einwechslungen von Fabian Lang und Moritz Reitinger in Minute 63 am Ende für Coach Hamedinger "Gold" wert sein. Letzterer schockte den UFC St. Agatha innerhalb kurzer Zeit und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die Union Enzenkirchen (66./75.). Beim Ausgleich schloss Moritz Reitinger von der 16er-Grenze erfolgreich in die Ecke ab, beim zweiten verwandelte er einen Querpass aus rund zehn Metern.

Last-Minute-Ausgleich reicht nicht: Enzenkirchen gewinnt die Partie in letzter Sekunde

In der 70. Minute schickte der Schiedsrichter Jakob Haider von St. Agatha aufgrund einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz. In der Nachspielzeit brach bei den Gästefans jubel auf, als Mahringer für die Gäste zum 2:2-Ausgleich traf. Doch noch war die Partie nicht vorbei: Enzenkirchen bewies Moral, kämpfte sich zurück und so traf Fabian Lang in der Nachspielzeit per Kopf für Enzenkirchen (92.). Am Ende verbuchte die Union Raika Enzenkirchen gegen den UFC St. Agatha damit einen Last-Second-Sieg.

Das nächste Mal ist Enzenkirchen am 07.04.2024 gefordert, wenn man beim Topspiel der Runde beim SV Freinberg antritt. St. Agatha empfängt am Sonntag die Union Eggerding als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel

Hubert Hamedinger, Trainer Union Enzenkirchen:

„In der ersten Halbzeit war nichts besonders - 0:0. Wir wollten nach dem 2:2 in der 91. Minute noch einmal zurückkommen und das gelang uns durch den Treffer von Fabian Lang auch. Am Ende ist der Sieg nicht unverdient, auch wenn es nicht gut ausgeschaut hat. Wir hatten aber die klareren Tormöglichkeiten. In Summe sind wir froh, dass der "Dreier" bei uns bleibt.“

2. Klasse West-Nord: Union Raika Enzenkirchen – UFC St. Agatha, 3:2 (0:0)

92 Fabian Lang 3:2

91 Steven Mahringer 2:2

75 Moritz Reitinger 2:1

66 Moritz Reitinger 1:1

58 Steven Mahringer 0:1

