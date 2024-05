Union Stroheim fährt dank 3:0-Heimsieg gegen Suben zweiten Sieg in Folge ein

Details Montag, 13. Mai 2024 19:36

Zum Abschluss des 22. Spieltages kam es in der 2. Klasse West-Nord unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Stroheim und der Union Suben. Beide Mannschaften sind im Tabellenmittelfeld präsent, aufgrund dessen wurde vor Spielbeginn ein Duell auf Augenhöhe prognostiziert. In der Vorwoche gewannen die Stroheimer Kicker völlig überraschend auswärts in Freinberg bei einem der Aufstiegskandidaten knapp mit 1:0, Suben hatte hingegen spielfrei. Am Ende konnten sich die Stroheimer in dieser Begegnung durchsetzten und feierten nach einem 2:0-Vorsprung zur Pause einen 3:0-Erfolg über die Subener.

Komfortable Pausenführung der Stroheimer

Vor rund 100 Besucher kamen die beiden Mannschaften am Sonntagnachmittag in Stroheim auf das Spielfeld. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Ambitionen und ließen hinten vorerst nicht viel anbrennen. Die Führung gelang den Stroheimern dann nach einer guten halben Stunde, nach einer schönen Einzelaktion kam aus der Distanz Hannes Eckmayr zum Abschluss und traf zur 1:0-Führung in die Maschen. In der 38. Spielminute hatten die Heim-Fans dann abermals allen Grund zum Jubeln, nachdem Michael Obermayr einen Stanglpass von der Seite trocken zum zweiten Treffer verwertet hatte. Mit dieser Führung ging es schließlich auch in die Kabinen.

Suben in Durchgang zwei nur mehr zu Zehnt - Hausherren machen in Nachspielzeit "Deckel drauf"

Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Stroheimer etwas dominanter, wenngleich zu Beginn nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Michael Fürlinger wirklich gefährliche Tormöglichkeiten ausblieben. In Minute 53 waren die Gäste aus Suben dann einen Mann weniger, nachdem Karel Hruby aufgrund einer Beleidigung den roten Karton vom Unparteiischen gesehen hatte. Auch danach kam es hüben wie drüben zu keinen klaren Tormöglichkeiten, erst in der Schlussphase sahen die Zuseher in Stroheim noch den dritten Treffer. Thomas Wiesinger sorgte nach einem schönen Angriff über die rechte Angriffsseite und einem verwerteten Stanglpass für die Entscheidung. Damit gewinnt Stroheim das zweite Spiel infolge, für Suben gab es diesmal nichts zu holen.

Stimme zum Spiel:

Richard Hofmann, Sektionsleiter Union Stroheim:

„Nach dem überraschenden Sieg in Freinberg sind wir mit breiter Brust in dieses Spiel gegangen und wollten gleich zeigen, dass wir gut drauf sind. Wir ließen hinten nur wenig zu, in der Offensive sorgten unsere jungen Spieler, die eine starke Leistung ablieferten, stets für Unruhe. Nach der Halbzeit ist es etwas hin und her gegangen, es kam nicht wirklich zu einem gefährlichen Abschluss. Es hat sich viel zwischen den beiden Sechzehnern abgespielt. In den letzten Minuten haben wir dank der Überzahl wieder besser ins Spiel gefunden, haben mehr Druck erzeugen können und haben uns in der Nachspielzeit auch noch einmal belohnt. Es war eine solide, tadellose Teamleistung. So kann es weitergehen.“

