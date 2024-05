Alle Neune! Union Stroheim feiert in St. Marienkirchen 9:0-Kantersieg

Details Samstag, 18. Mai 2024 16:50

Im Rahmen der 23. Runde der 2. Klasse West-Nord erlebten rund 150 Fans ein ungleiches Duell, in dem die Union Stroheim die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b/c mit einem beeindruckenden 9:0 überrollte. Nach einem knappen 3:2-Erfolg im Hinspiel ließ es die Union am Samstagnachmittag ordentlich krachen und fuhr in überzeugender Manier den vierten Auswärtssieg ein. Die Spielgemeinschaft hingegen wird nach der bereits 18. Saisonpleite die "Rote Laterne" nicht mehr loswerden.

Blitzstart der Gäste

Der Anpfiff erfolgte und sofort übernahm Union Stroheim die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 4. Minute brach Michael Obermayr den Bann und erzielte das erste Tor für die Stroheimer, was bereits früh den Kurs im Match vorgab. Der Druck auf das Schlusslicht wurde kontinuierlich erhöht und in der 11. Minute verdoppelte Tobias Hehenberger die Führung für sein Team. Mit einem Stand von 0:2 nach nur elf Minuten zeichnete sich bereits ab, dass es ein schwieriger Nachmittag für die Heimmannschaft werden würde.

Thomas Ferihumer erhöhte in der 25. Minute auf 0:3 und nur fünf Minuten später trug sich Obermayr erneut in die Torschützenliste ein und brachte das Ergebnis auf 0:4. Dieser Halbzeitstand spiegelte die Dominanz der Stroheimer wider, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive kaum etwas anbrennen ließen.

Stroheimer Torlawine

Nach der Pause ließ die Intensität der Union nicht nach. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Obermayr auf 0:5 und komplettierte damit seinen Dreierpack. Hehenberger, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, erzielte in der 58. und 63. Minute zwei weitere Tore und stellte auf 0:7.

Ferihumer, der schon früher im Spiel getroffen hatte, war in der 85. Minute erneut erfolgreich und markierte das achte Tor der Gäste. Mit seinem dritten Treffer in diesem Match setzte Ferihumer in der 90. Minute den Schlusspunkt und besiegelte das 9:0-Schützenfest der Union Stroheim.

