2:2-Remis! Esternberg 1b holt bei Aufstiegskandidat Union Enzenkirchen einen Punkt

Details Sonntag, 19. Mai 2024 10:28

Zum Auftakt der 23. Runde kam es in der 2. Klasse West-Nord zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Enzenkirchen, die als Tabellenvierter noch Chancen auf einen Aufstiegs- bzw. Relegationsplatz haben, und der Union Esternberg 1b, die im unteren Tabellenviertel unterwegs sind. In der Vorwoche gab es für die zweite Mannschaft des Landesligisten bei der 4:1-Niederlage gegen St. Aegidi nichts zu holen, auch Enzenkirchen ging beim Topspiel in Eggerding beim 0:2 leer aus. Die Hamedinger-Schützlinge gingen als klarer Favorit in dieses Match, am Ende teilten sich beide Mannschaften beim 2:2-Unentschieden allerdings die Punkte.

Vier Tore in erster Spielhälfte

Vor rund 100 Besucher kamen die beiden Mannschaften an diesem Freitagsspiel in Enzenkirchen auf den Rasen. Das Spiel begann mit hohem Tempo, Enzenkirchen war in der Anfangsphase spielbestimmend, doch auch die Gäste aus Esternberg hatten ihre Aktionen. So fiel nach rund einer Viertelstunde etwas überraschend auch der Führungstreffer für die zweite Garnitur des Landesligisten. Julian Langbauer verwertete einen schönen Angriff vor dem Tor zur 1:0-Führung. Doch dann kamen auch die Heimischen besser ins Spiel und so gelang dem Favoriten schließlich, das Spiel innerhalb kurzer Zeit zu drehen. Vojtech Krupicka erzielte in der 21. Minute nach einer Standardsituation, in der die Esternberger nicht klären konnten, das 1:1. Nur 180 Sekunden später konnte die Hamedinger-Elf die Partie zur Gänze drehen, als nach einem Vorstoß über den Flügel Fabian Lang für das 2:1 zur Stelle war. In weiterer Folge ließen die Hausherren weitere gute Chancen aus und hätten die Führung durchaus noch ausbauen können. Diese torreiche erste Spielhälfte hatte schließlich auch noch den vierten Treffer parat, Julian Schimmank verwertete eine Hereingabe sehenswert zum 2:2-Ausgleich. Mit diesem Zwischenstand ging es nach 45 Minuten auch in die Kabinen zur Pausenansprache.

Keine Treffer mehr in Durchgang zwei

In der zweiten Halbzeit flachte das Spielgeschehen mit der Zeit ab, beide Teams konnten das hohe Tempo aus dem ersten Spielabschnitt nicht mehr fortführen. Die ein oder andere Halbchance hatten beide Mannschaften noch zu verzeichnen. Enzenkirchen war auch in Hälfte zwei mit etwas mehr Spielanteilen am Ball, konnte daraus aber einfach kein Kapital schlagen. Somit endete das Spiel nach 90 Minuten schließlich mit einem 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Rene Zehentmayer, Trainer Union Enzenkirchen 1b:

„In der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften ein Spiel auf hohem Niveau, Enzenkirchen hatte definitiv mehr Spielanteile, wir hatten aber unsere Momente und sind so auch in Führung gegangen. Die Enzenkirchner konnten das Spiel aber drehen und vergaben danach auch noch mehrere Chancen auf einen weiteren Treffer, haben dann aber nicht aufgegeben und das 2:2 erzielt. Im zweiten Durchgang war dann etwas die Luft raus, man hat schon gesehen, dass einfach die Kraft und das Tempo nicht mehr vorhanden war. In Summe geht das 2:2 für mich dann aber auch in Ordnung, wenngleich Enzenkirchen mehr Spielanteile hatte. Großes Lob an unsere Mannschaft und speziell an die jungen Spieler, die sich richtig reingehaut haben."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.