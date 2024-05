Spannendes Duell in Hartkirchen endet mit Auswärtssieg für Union Eggerding

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:28

Ein packendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Pfingstmontagnachmittag in der 23. Runde der 2. Klasse West-Nord, als der, vor dem Spiel Tabellenfünfte, UFC Hartkirchen auf den Tabellenführer Union Eggerding traf. Das heimstärkste traf auf das auswärtsstärkste Team. Trotz eines engagierten Kampfes seitens der Hartkirchner mussten sie sich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die Begegnung bot intensive 96 Minuten, in denen beide Teams keine Zweifel an ihrem Willen zum Sieg ließen, mit Union Eggerding, die letztendlich beim 2:1-Erfolg als Sieger vom Platz gingen.

Eggerding mit knapper Pausenführung

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität. Schon in der sechsten Minute erzielte Johannes Aigner das erste Tor für die Gäste, Union Eggerding, was den frühen Führungstreffer darstellte. Nachdem Jakob Dantler den Ball perfekt vorgelegt hatte, konnte Aigner den Hartkirchner Torwart mit einem präzisen Schuss überwinden. Die Hartkirchner versuchten schnell zu reagieren und Christoph Hofer hatte in der 14. Minute die erste große Chance, doch sein Abschluss landete nur am Außennetz.

Kurz darauf, in der 25. Minute, gelang UFC Hartkirchen durch David Zoltan Hornok der verdiente Ausgleich. Nach einem flüssigen Angriff über die linke Seite und einer präzisen Hereingabe von Christoph Hofer, war es Hornok, der den Ball über die Linie drückte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur 16 Minuten später stellte Sven Danninger mit einem gekonnten Abschluss in die kurze Ecke kurz vor der Halbzeitpause die Führung für die Eggerdinger wieder her.

Chancenarmer zweiter Durchgang

Nach der Pause blieb das Spiel weiterhin spannend und hart umkämpft. Die Sommer-Elf hielt den knappen Vorsprung. Trotz mehrerer guter Ansätze von beiden Seiten blieben Tore in der zweiten Halbzeit aus. Die Eggerdinger hatten dabei durch Gerald Puttinger und Johannes Aigner gute Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen, doch ihre Versuche verfehlten knapp das Ziel. Hartkirchen kam zu keinen nennenswerten Gelegenheiten mehr.

Auch in der Schlussphase des Spiels stand die Defensive der Eggerdinger sicher. Florian Wetzlmair hatte in der 90. Minute noch eine Chance für Union Eggerding, doch sein Weitschuss wurde vom Hartkirchner Torwart David Hofer sicher gehalten. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und Union Eggerding konnte einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

2. Klasse West-Nord: Hartkirchen : Eggerding - 1:2 (1:2)

40 Sven Danninger 1:2

24 David Zoltan Hornok 1:1

6 Johannes Aigner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.