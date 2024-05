Deuticher Heimsieg! Union Wesenufer lässt gegen "Schlusslicht" SPG St. Marienkirchen/Wallern 1c nichts anbrennen

Details Montag, 27. Mai 2024 21:01

Am Sonntagnachmittag kam es in der 24. Runde der 2. Klasse West-Nord unter anderem zum Duell zwischen der Union Wesenufer und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1c. Die Favoritenrolle lag vor diesem Spiel klar bei den Hausherren, die Jäger-Elf belegte mit einer Partie weniger am Konto den zweiten Tabellenrang. Die Gäste waren nach wie vor am Tabellenende zu finden. In einer sehr einseitigen Partie ließen die Blau-Weißen nichts anbrennen und feierten einen deutlichen 5:1-Heimerfolg.

Spiel bereits zur Halbzeit entschieden

Vor rund 100 Besucher kamen beide Mannschaften in der Donautalarena in Wesenufer auf das Spielfeld. Den klar besseren Start in das Spiel erwischte der Favorit aus Wesenufer. Die Jäger-Elf legte gleich gefährlich los und so durfte man nach 11 Minuten bereits das erste Mal jubeln, als Alexander Luger nach einer Kombination über die rechte Seite flach in die lange Ecke abschloss. In der 19. Spielminute war das Spielgerät dann das zweite Mal im Netz: Patrick Dopler überwindete nach einer schönen Einzelaktion durch das Zentrum den Gäste-Keeper zum 2:0. Sechs Minuten später war es erneut Patrick Dopler, der nicht nur das 3:0, sondern auch seinen Doppelpack bejubeln durfte. Noch vor der ersten halben Stunde war das Leder auch zum vierten Mal im Netz: Christoph Jäger brachte den Ball nach einem Spielzug und einer Flanke von der rechten Seite vom 16er aus schließlich im Netz unter. Mit einer deutlichen 4:0-Pausenführung ging es dann auch in die Kabinen.

Ehrentreffer von St. Marienkirchen/Wallern nur mehr Ergebniskosmetik

Auch nach Wiederanpfiff gaben die Hausherren klar den Ton an. Nur 60 Sekunden waren in Spielhälfte zwei gespielt, als Wesenufer das 5:0 markierte. Miroslav Syrovatka zeigte sich für diesen Treffer verantwortlich. In weiterer Folge des zweiten Durchgangs kamen die Heimischen zwar noch weitere Male gefährlich vor das Tor, waren aber nicht mehr bissig genug. Das 5:1 von Marcel Edtmayr in der 70. Spielminute für das Tabellenschlusslicht war nur mehr Ergebniskosmetik. Durch diesen Sieg haben die Hausherren die "Pole-Position" für den Meistertitel zwei Runden fixiert, können diesen aber erst im letzten Spieltag gegen Enzenkirchen fixieren.

Stimme zum Spiel:

Rene Dobetsberger, Sektionsleiter und Sportlicher Leiter Union Wesenufer:

"Es war von Anfang an eine klare Sache, wir haben das Spiel von der ersten Minute an unter Kontrolle gehabt. St. Marienkirchen hatte zwar den ein oder anderen Angriff schön gespielt, am Ende war aber nichts Zwingendes dabei. Durch die schnelle, deutliche Führung war das Spiel bereits zur Halbzeit gelaufen. Im zweiten Durchgang haben wir unser Spiel lockerer gestaltet und es nicht mehr mit der letzten Konsequenz fertig gespielt. Wir hätten auch höher gewinnen können. Mit dem Ergebnis sind wir aber natürlich hochzufrieden."

