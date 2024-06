Union Stroheim setzt sich dank Eigentor in Enzenkirchen durch

Die Union Stroheim sicherte sich am vorletzten Spieltag der 2. Klasse West-Nord in einem intensiven Match gegen die Union Enzenkirchen einen knappen 2:1-Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel im zweiten Durchgang Fahrt auf und wurde durch ein unglückliches Eigentor entschieden. Samuel Reisinger und Torwart Albert Götzenberger waren mit starken Leistungen die Garanten des sechsten Stroheimer Rückrundensieges.

Torloser erster Durchgang

Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 7. Minute bot sich Nino Floimayr die erste gute Möglichkeit für die Stroheimer, doch er scheiterte am Enzenkirchen-Torwart Thomas Hebertinger.

In der 18. Minute hatte Samuel Reisinger die nächste Chance für die Gäste, konnte diese jedoch ebenfalls nicht verwerten. Die erste Halbzeit endete torlos, obwohl beide Mannschaften ihre Offensivbemühungen kontinuierlich verstärkten.

Eigentor bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag: Nur eine Minute nach Wiederanpfiff brachte Reisinger, der nach einer rund dreijährigen Pause erst vor geraumer Zeit wieder ins Training eingestiegen war, die Jäger-Elf in Führung. Die Stroheimer bejubelten das Comeback und die Führung.

In der 60. Minute gelang den Hausherren der Ausgleichstreffer durch Nils Starzengruber. Nach diesem Tor intensivierten beide Teams ihre Bemühungen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Doch in der 73. Minute passierte das Unglück für die Heimmannschaft: Kapitän Felix Spreitzer unterlief ein Eigentor, das die Union Stroheim erneut in Führung brachte. Dieser Treffer sollte sich als spielentscheidend herausstellen.

Das Match wurde in den letzten Minuten hitziger, und in der 86. Minute Enzenkirchens Moritz Reitinger Rot. Dieser Platzverweis schwächte die Heimischen und schmälerte ihre Chancen auf einen erneuten Ausgleich. Nach 92 Minuten beendete Schiedsrichter Hotzl die Partie und die Union Stroheim konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Union Stroheim (8240 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Union Stroheim mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.