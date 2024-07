Landesligist Union Esternberg gewinnt gegen Eggerding durch Elfmeter im Innviertler Cup nur knapp

Details Freitag, 19. Juli 2024 15:24

Im Viertelfinale des Innviertler Cups traf die Union Eggerding (2. Klasse West-Nord) auf die favorisierte Mannschaft der SPG Esternberg/St. Roman (Landesliga West). Trotz der starken Leistung des unterklassigen Teams aus Eggerding konnte sich der Landesligist durch einen Elfmeter-Treffer von Kapitän Mario Fuchs mit 1:0 durchsetzen. Die Schwarz-Weißen kämpften tapfer, aber schafften es letztendlich nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Verhaltener Beginn

Schon zu Beginn der Partie war klar, dass die Union Eggerding defensiv kompakt stehen würde, um den Landesligisten zu fordern. In den ersten Minuten ließen die Eggerdinger kaum Chancen zu, während die Gäste aus Esternberg den Ball durch die eigenen Reihen laufen ließen. Die erste nennenswerte Gelegenheit hatte Martin Splichal, dessen Volley-Schuss nach einer Ecke knapp am Tor vorbeiging (3. Minute).

Im Verlauf der ersten Halbzeit versuchten beide Teams, gefährliche Angriffe zu starten, doch klare Chancen blieben zunächst aus. Sven Danninger von den Eggerdingern zeigte sich in der 38. Minute einmal aktiv, sein Abschluss wurde jedoch von Esternbergs Torhüter Niklas Hochholzer entschärft. Trotz des intensiven Spiels auf beiden Seiten waren Torchancen Mangelware.

Esternbergs Elfmeter bringt Landesligisten in Front

In der 23. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste, nachdem Mario Fuchs im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Fuchs selbst trat an und verwandelte sicher in die Tormitte, während der Eggerdinger Keeper Manuel Pucher in die linke Ecke abtauchte. Esternberg führte somit 1:0. Die Elf von Neo-Coach Gabriel Schustereder gab sich jedoch nicht geschlagen und verteidigte leidenschaftlich. Pucher konnte einen gefährlichen Schuss von Matija Mendelski parieren, der beinahe das zweite Tor für die Gäste erzielt hätte (62. Minute). Auch im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit blieb Eggerding kämpferisch und versuchte, durch Konter zum Ausgleich zu kommen.

Heiße Schlussphase

In den letzten Minuten der Partie setzte Eggerding alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich. Die Esternberger Abwehr stand jedoch sicher und ließ kaum Chancen zu. Ein Schuss von Julian Langbauer verfehlte das Tor der Eggerdinger nur knapp (82. Minute). Trotz aller Bemühungen und einer intensiven Schlussphase blieb es bei der knappen Führung für die Gäste. Als der Schlusspfiff ertönte konnte der Landesligist aufatmen und die SPG Esternberg/St. Roman zog mit einem 1:0-Sieg ins Halbfinale des Innviertler Cups ein, während die Eggerdinger eine starke Leistung zeigten und dem Favoriten alles abverlangten, konnte man sich am Ende jedoch nicht belohnen.

Stimmen zum Spiel:

Gabriel Schustereder, Trainer Union Eggerding:

"Wir haben eine richtig gute Partie gemacht, wir wollten unbedingt mutig reingehen und waren immer giftig. Speziell in der ersten Halbzeit hatte Esternberg kaum Chancen. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, wir werden auf diese Leistung weiter aufbauen."

Valentin Berghammer, Spieler Union Esternberg:

"Es war für uns ein hartes Stück Arbeit, das zeigt auch das Ergebnis. Wir haben sicher nicht die Leistung gebracht, die als Landesligist unser Anspruch ist. Es war in allen Bereichen ausbaufähig, wir haben viel vermissen lassen. Eggerding war aggressiver und giftiger. Wir haben verabsäumt den Deckel draufzumachen. Am Ende sind wir aber froh über den Einzug ins Halbfinale."

