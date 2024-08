UFC St. Agatha behält gegen Suben die Oberhand

In einem Auftaktspiel der 2. Klasse West-Nord konnte der UFC St. Agatha einen knappen 2:1-Sieg gegen die Union Suben einfahren. Die Partie war von Anfang an von hoher Intensität geprägt, wobei der UFC bereits früh die Führung übernahm. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gastgeber, kämpfte sich Union Suben in der zweiten Hälfte zurück und machte das Spiel noch einmal spannend.

Blitzstart der Hausherren

Die Begegnung begann furios für den UFC St. Agatha. Bereits in der 7. Minute konnten die Hausherren nach einem Eckball das erste Tor erzielen. Joachim Rotter war zur Stelle und verwandelte per Kopfball zur frühen Führung. Dieser Auftakt gab den Agathensern Aufwind, und sie kontrollierten in der Folge das Spielgeschehen. Union Suben hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, was sich auch in der 12. Minute zeigte, als eine Riesenchance ungenutzt blieb. Ein weiter Ball übersprang einem Subener Angreifer, der alleine vor dem Tor stand.

Der UFC St. Agatha ließ nicht locker und erarbeitete sich weitere Chancen. Stefen Mahringer verfehlte mit einem Weitschuss nur knapp das Ziel. Suben kam allmählich besser ins Spiel, wie in der 14. Minute zu sehen war, doch die Agathenser Defensive und insbesondere Torwart Daniel Mair hielten Stand. Mair zeigte in der 15. Minute eine hervorragende Parade und verhinderte so den möglichen Ausgleich.

In der 27. Minute glänzte Stefen Mahringer erneut, diesmal mit einer starken Einzelaktion. Sein Querpass fand jedoch keinen Abnehmer. Suben schien sich allmählich zu fangen, doch die Gastgeber erhöhten den Druck. In der 36. Minute war es dann soweit: Nach einem sehenswerten Solo von Mahringer und einem präzisen Lochpass konnte Fabian Scheuringer souverän zum 2:0 abschließen.

Union Suben kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einer verstärkten Offensive der Gäste. Der UFC St. Agatha zog sich etwas zurück und setzte auf Konter. In der 55. Minute konnte Suben schließlich den Anschlusstreffer erzielen. Ein Volley von Vojtech Gajecky landete im Netz und verkürzte den Rückstand auf 2:1.

Die Partie wurde nun zunehmend intensiver. In der 58. Minute wurde Suben stärker, doch Agatha blieb durch Konter gefährlich. Stefen Mahringer sorgte in der 62. Minute mit einem Freistoß für Aufregung, doch der Torwart von Union Suben parierte glänzend. Suben drückte weiter und hatte in der 71. Minute eine weitere Chance, als ein Weitschuss nur knapp über das Tor ging.

Das Spiel blieb spannend bis zur letzten Minute. Der UFC St. Agatha brachte den jungen Matthias Altenhofer in der 73. Minute für sein Pflichtspiel-Debüt. Union Suben war in der Schlussphase klar überlegen. In der 83. Minute konnten die Agathenser einen gefährlichen Eckball nur knapp klären. Daniel Mair, der Torhüter von St. Agatha, war in der 85. Minute erneut gefordert und verhinderte mit einer souveränen Parade den Ausgleich.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter schließlich die Partie. Der UFC St. Agatha konnte den knappen Vorsprung verteidigen und sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. Das Spiel endete mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg für die Gastgeber.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ernst Oberlehner (820 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ernst Oberlehner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.