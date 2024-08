5:0-Kantersieg! Union Enzenkirchen triumphiert in Stroheim zum Saisonstart klar und deutlich

Details Montag, 19. August 2024 14:35

Die Union Enzenkirchen startete die Saison der 2. Klasse West-Nord mit einem beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg gegen die Union Stroheim. In einem Spiel, wo den Gästen früh die Führung gelang, konnte die Union Stroheim trotz einiger Chancen vor allem im ersten Durchgang keinen Treffer erzielen. Die Enzenkirchner zeigten sich hingegen eiskalt vor dem Tor und setzten mit ihrem überzeugenden Auftritt in Spielhälfte zwei ein klares Zeichen.

Frühe Führung für die Gäste - Stroheim mit guten Ausgleichschancen

Von Beginn an war die Union Enzenkirchen hellwach und drückte die Union Stroheim tief in deren eigene Hälfte. Bereits in der siebten Minute gelang den Gästen der erste Treffer des Spiels. Ein präziser Abschluss von Vaclav Penc brachte die Union Enzenkirchen mit 1:0 in Führung und stellte die Stroheimer vor eine frühe Herausforderung.

Die Stroheimer zeigten sich jedoch nicht geschockt und versuchten, schnell zu antworten. In der 22. Minute hatte Tobias Hehenberger die große Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss prallte nur an die Stange. Auch Nino Floymair kam wenig später zu einem vielversprechenden Abschluss, doch auch er traf nur das Aluminium. Diese verpassten Gelegenheiten sollten sich später rächen. Es ging jedenfalls mit einer knappen Führung für die Hamedinger-Elf in die Kabinen.

Enzenkirchen baut die Führung aus

Nach der Halbzeitpause kamen die Enzenkirchner noch entschlossener aus der Kabine. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielten sie das 2:0 durch Vaclav Penc und erhöhten den Druck auf die Union Stroheim. Die Gäste ließen nicht locker und dominierten weiterhin das Spielgeschehen. In der 57. Minute folgte das 3:0 von Jakub Sedivy, womit die Vorentscheidung praktisch gefallen war.

Die Stroheimer, die sich weiterhin um Ergebniskorrektur bemühten, fanden kein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Enzenkirchner. In der 70. Minute erzielte die Union Enzenkirchen ihren vierten Treffer des Tages, was die letzten Hoffnungen der Stroheimer auf eine Wende endgültig zunichtemachte. Doch damit nicht genug: In der 76. Minute setzten die Enzenkirchner den Schlusspunkt mit dem Tor zum 5:0. Damit durfte Vaclav Penc im ersten Saisonspiel gleich einen Triplepack mit drei Treffern bejubeln.

Stimme zum Spiel

Hubert Hamedinger, Trainer Union Enzenkirchen:

"Wir hatten einen sehr guten Start und sind bereits nach sieben Minuten in Führung gegangen. Danach haben wir aber deutlich nachgelassen und waren nicht mehr gut drauf, haben schlecht gespielt. Bei einem Konter traf Stroheim zweimal ans Aluminium, da hatten wir richtig Glück. Im zweiten Durchgang sind wir aber mit einem ganz anderen Wind in das Spiel gegangen und haben dann am Ende auch hochverdient gewonnen. Im zweiten Durchgang haben wir Stroheim richtig unter Druck gesetzt. Nach dem 3:0 war das Spiel gelaufen. Es wäre zwar noch mehr drinnen gewesen, doch mit dem Sieg sind wir hochzufrieden."

2. Klasse West-Nord: Stroheim : Enzenkirchen - 0:5 (0:1)

78 Vaclav Penc 0:5

72 Jakub Sedivy 0:4

59 Jakub Sedivy 0:3

52 Vaclav Penc 0:2

7 Vaclav Penc 0:1

