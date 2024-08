UFC Hartkirchen dominiert Saisonauftakt gegen Vorjahres-Vizemeister Union Eggerding

Details Montag, 19. August 2024 16:51

Der UFC Hartkirchen startete mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg gegen die Union Eggerding in die neue Saison der 2. Klasse West-Nord. Bereits in der ersten Hälfte legten die Hartkirchner den Grundstein für den Erfolg und gingen in numerischer Überzahl nach einem Ausschluss der Eggerdinger mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. Trotz eines besseren Auftritts der Eggerdinger in der zweiten Hälfte konnten sie den Rückstand nicht mehr aufholen.

Hartkirchen dominiert die erste Halbzeit

Von Beginn an zeigte der UFC Hartkirchen, dass sie an diesem Tag nichts anbrennen lassen wollten. Schon in der 7. Minute gelang Kevin Marinkovic das erste Tor für die Gastgeber. Er setzte sich auf der linken Grundlinie durch und traf in die kurze Ecke zum 1:0. Kurz darauf, in der 14. Minute, erhöhten die Hartkirchner auf 2:0. Marton Lakatos-Lengyel war der Torschütze, nachdem die Eggerdinger Abwehr mehrfach gescheitert war, den Ball zu klären.

Die Gäste aus Eggerding hatten in dieser Phase des Spiels kaum etwas entgegenzusetzen. Die Mannschaft von Gabriel Schustereder, der sich später selbst einwechselte, fand nicht ins Spiel und musste zudem in der 25. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen. Bernhard Bachmaier sah nach einem Foulspiel die Rote Karte, was die Situation für die Eggerdinger noch schwieriger machte.

Hartkirchen nutzte die numerische Überlegenheit aus und erzielte kurz vor der Pause das 3:0. Kevin Marinkovic traf nach einem missglückten Klärungsversuch der Eggerdinger Abwehr. Mit diesem deutlichen Vorsprung gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Eggerding kämpft in Unterzahl, Hartkirchen sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Eggerdinger trotz Unterzahl eine kämpferische Leistung. In der 47. Minute hatten die Gastgeber zwar eine Doppelchance, doch Eggerdings Torhüter Manuel Pucher verhinderte einen weiteren Treffer. Die Eggerdinger erarbeiteten sich im Verlauf der zweiten Halbzeit immer wieder Chancen. Julian Leingartner, der in der 56. Minute das Tor verfehlte und Stefan Schachl, der in der 71. Minute einen Volleyabschluss versuchte, sorgten für Gefahr.

In der 61. Minute sorgte Kevin Schatzlmair jedoch für die endgültige Entscheidung zugunsten des UFC Hartkirchen. Mit einem präzisen Schuss in die linke Ecke erhöhte er auf 4:0. Eggerdings Torhüter Pucher hatte keine Chance, den Ball zu halten.

Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Eggerdinger nicht auf und belohnten sich in der 67. Minute mit dem Ehrentreffer. Fabian Dullinger setzte sich auf der halb-linken Seite durch und traf zum 4:1. In der Schlussphase des Spiels passierte nicht mehr viel, womit nach 90 Minuten Schiedsrichter Lukas Schilcher die Partie mit einem Endstand von 4:1 zugunsten des UFC Hartkirchen beendete.

Stimme zum Spiel

Rüdiger Haider, Sportlicher Leiter UFC Hartkirchen:

"Es war eine super erste Partie von uns. Der Start mit den zwei Toren war natürlich perfekt für uns, in der Anfangsphase waren wir deutlich stärker. Dann war das Spiel zeitweise etwas ausgeglichener. Mit dem Ausschluss war es für uns natürlich leichter, das 3:0 kurz vor der Pause war schon so etwas wie die Entscheidung. Nach der Pause war die Luft etwas draußen, Eggerding hat auch wieder die Chancen gehabt, trotz der Unterzahl. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel, freuen uns bereits nächste Woche auf das anstehende Derby gegen Eferding, wo wir natürlich auch gewinnen wollen." Die Besten: Kevin Marinkovic und Kevin Schatzlmair

2. Klasse West-Nord: Hartkirchen : Eggerding - 4:1 (3:0)

Sonntag, 18. August 2024, Hartkirchen, 140 Zuseher, SR Lukas Schilcher

Hartkirchen: D. Hofer - S. Huemer (78. F. Loitzenbauer), C. Fasching, K. Marinkovic (HZ. A. Said), K. Schatzlmair, F. Leitner (62. M. Hondozi), M. Lakatos-Lengyel, D. Hornok, R. Megyeri, S. Königseder, M. Falkner; B. Knogler, J. Bytyci. Trainer: Roland Megyeri.

Eggerding: M. Pucher - D. Dullinger (HZ. G. Puttinger) - S. Danninger (62. G. Schustereder) - J. Aigner, F. Dullinger - D. Schwaiger (HZ. J. Leingartner) - F. Wetzlmair - T. Schmidleitner, B. Bachmaier, S. Schachl Lughofer - J. Dantler; J. Wolfsberger, M. Dantler, M. Mader. Trainer: Gabriel Schustereder.

Gelbe Karten: Marcel Falkner (15., Foul), Kevin Marinkovic (24., Foul), David Hofer (28., Foul), Marton Lakatos-Lengyel (32., Foul), Simon Huemer (64., Foul), Merlind Hondozi (78., Foul) bzw. Jakob Dantler (13., Foul), David Dullinger (3., Unsportl.), Johannes Aigner (55., Foul), Moritz Dantler (61., Unsportl.), Tobias Schmidleitner (86., Foul), Stefan Schachl Lughofer (90+1., Foul), Josef Dullinger (90+2., Kritik).

Rot: Bernhard Bachmaier (26., Foul).

67 Fabian Dullinger 4:1

62 Kevin Schatzlmair 4:0

41 Kevin Marinkovic 3:0

14 Marton Lakatos-Lengyel 2:0

4 Kevin Marinkovic 1:0

