SV Freinberg gewinnt Saisonauftakt-Duell gegen Grieskirchen Juniors knapp

Der SV Freinberg sicherte sich in einem packenden Spiel gegen die Grieskirchen Juniors einen knappen 2:1-Sieg. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehten die Freinberger die Partie in der zweiten Hälfte dank Toren von Marek Kramsky und David Cerveny. Die Grieskirchner hingegen verpassten trotz zahlreicher Chancen und einer späten Gelb-Roten Karte die Gelegenheit auf Punkte.

Grieskirchen geht in Führung

Die Begegnung begann mit viel Geplänkel und wenigen klaren Torchancen. Erst in der 16. Minute kam Bewegung ins Spiel, doch es dauerte noch bis zur 18. Minute, bis die erste große Möglichkeit notiert werden konnte. Der SV Freinberg hatte eine Riesenchance zur Führung, als ein Offensivspieler nach einem guten Pass allein vor dem Tor auftauchte, jedoch scheiterte dieser am glänzend parierenden Torhüter der Grieskirchen Juniors.

Nach einem weiteren gefährlichen Freistoß von David Cerveny in der 24. Minute, der nur knapp am Tor vorbeiging, waren es schließlich die Gäste, die das erste Tor des Spiels erzielten. Jonathan Neißl brachte die Grieskirchner in der 28. Minute in Führung. Ein gut vorgetragener Angriff endete mit einem präzisen Abschluss von Neißl und ließ dem Freinberger Torhüter keine Chance. Die Grieskirchner hätten ihre Führung in der 34. Minute ausbauen können, als sie erneut eine Riesenchance hatten. Doch der Freinberger Keeper parierte im Eins-gegen-Eins glänzend und hielt sein Team im Spiel. Mit einem 0:1-Rückstand ging der SV Freinberg in die Halbzeitpause.

Freinberger Aufholjagd

Der SV Freinberg kam entschlossen aus der Kabine und benötigte nur zwei Minuten, um den Ausgleich zu erzielen. In der 47. Minute war es Marek Kramsky, der einen perfekt getimten Pass in den Strafraum verwertete und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Der Ausgleichstreffer verlieh den Freinbergern neuen Mut und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. In der 61. Minute dann der entscheidende Moment: Nach einem Gestochere im Strafraum der Grieskirchner war es David Cerveny, der den Ball über die Linie drückte und die Gastgeber mit 2:1 in Führung brachte. Die Heimmannschaft hatte das Spiel gedreht und drängte weiter auf das dritte Tor, um die Entscheidung herbeizuführen.

Die Grieskirchner gaben sich jedoch nicht auf und hatten in der 90. Minute noch eine riesige Chance auf den Ausgleich. Eine perfekte Flanke erreichte einen ihrer Stürmer, der allein vor dem Tor stand, doch er setzte den Ball aus nur fünf Metern über das Gehäuse. Es war die letzte große Möglichkeit für die Gäste, das Spiel zu retten.Zu allem Überfluss mussten die Grieskirchner die Schlussminuten in Unterzahl bestreiten, nachdem Gabriel Leibetseder in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Freinberger verteidigten ihre Führung in den letzten Minuten geschickt und ließen keine weiteren Chancen zu. Nach 91 Minuten war der Sieg perfekt und die Freinberger konnten sich über einen hart erkämpften Erfolg freuen.

2. Klasse West-Nord: Freinberg : Grieskirchen Jr - 2:1 (0:1)

61 David Cerveny 2:1

47 Marek Kramsky 1:1

28 Jonathan Neißl 0:1

