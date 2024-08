4:3! Union Enzenkirchen ringt St. Agatha nieder

In einem spannenden und torreichen Spiel konnte sich die Union Enzenkirchen knapp mit 4:3 gegen den UFC St. Agatha durchsetzen. Beide Teams zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und lieferten sich ein hochklassiges Duell in der 2. Klasse West-Nord. Besonders beeindruckend waren die zahlreichen Torchancen und die effiziente Verwertung der Angriffe, die das Spiel zu einem Spektakel machten.

Torfestival in der ersten Halbzeit

Schon kurz nach dem Anpfiff ging die Union in Führung. Vaclav Penc erzielte mit einem Weitschuss aus etwa 25 Metern ein Traumtor - der Ball schlug genau im linken Kreuzeck ein. In der 11. Minute fiel das 2:0 durch Fabian Jankowski, der einen abgefälschten Schuss vom 16er unhaltbar für Torwart Daniel Mair im Tor unterbrachte.

St. Agatha drehte das Spiel dann in der 17. Minute durch Jakob Haider, der nach einem Konter und einer Vorlage von Tobias Schauer souverän abschloss. Kurz darauf verwertete Steven Mahringer traumhaft einen Freistoß ins Linke Kreuzeck zum 2:2

Das intensive Spiel setzte sich fort, und in der 31. Minute war es Timo Soldan, der die Union Enzenkirchen nach einem Fehler von Agatha-Kapitän Jürgen Fattinger erneut in Führung brachte. Das 3:2 bedeutete auch den Halbzeitstand in einer ereignisreichen ersten Hälfte.

Packender zweiter Durchgang

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel weiterhin spannend. In der 48. Minute ergab sich eine Konterchance für die Enzenkirchner, doch Matthias Baschinger klärte für die Agathenser. Kurz darauf wurde eine große Chance der Union nach einem Foul an UFC-Schlussmann Mair abgepfiffen.

In der 62. Minute die Vorentscheidung, als Fabian Jankowski erneut für die Enzenkirchner traf. Sein Schuss vom 16er wurde unglücklich von einem Agathenser Verteidiger abgefälscht, was das 4:2 für die Heimmannschaft bedeutete.

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 70. Minute sorgte Steven Mahringer mit einem Solo und nach einem Traumpass von Jürgen Fattinger für den Anschlusstreffer zum 4:3. Dies brachte nochmals Spannung in die Schlussphase.

In den letzten Minuten versuchte St. Agatha alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 85. Minute wurde die Mannschaft wieder stärker, jedoch ohne größere Torchancen. In der 87. Minute ging ein Kopfball von Jakob Augdopler über das Tor, und in der 90. Minute erhielt St. Agatha noch einen letzten Eckball. Doch die Union Enzenkirchen verteidigte entschlossen und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Nach 96 intensiven Minuten endete das Spiel schließlich mit einem 4:3-Sieg für die Union Enzenkirchen. Die Zuschauer wurden mit einem aufregenden und hochklassigen Fußballspiel belohnt, das bis zum Schluss spannend blieb.

