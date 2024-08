Drei Tore in den ersten fünf Minuten! Union Eggerding besiegt SV Freinberg mit 4:2

Details Montag, 26. August 2024 18:02

Die Union Eggerding konnte am Sonntagnachmittag in einem spannenden Spiel der 2. Klasse West-Nord gegen den SV Freinberg einen wichtigen 4:2-Sieg einfahren. Trotz zweier Ausschlüsse und damit einer dezimierten Mannschaft bewiesen die Eggerdinger Kampfgeist und sicherten sich die drei Punkte. Vor allem in der Anfangsphase dominierte Eggerding die Partie klar und legte den Grundstein für den Erfolg bereits in den ersten fünf Minuten mit drei Tore.





Fabian Dullinger (in Weiß) lieferte sich mit dem SV Freinberg ein packendes Duell

Eggerding startet fulminant

Bereits in der ersten Minute zeigte die Union Eggerding ihre Entschlossenheit und ging durch Sven Danninger mit 1:0 in Führung. Danninger setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball sehenswert unter die Latte. Nur wenige Minuten später erhöhte Florian Pirimeyer auf 2:0. Pirimeyer wurde in der Spitze bedient, umkurvte den herauslaufenden Torhüter Marcel Schauer und schob ins leere Tor ein.

Der Traumstart der Eggerdinger fand in der fünften Minute seinen Höhepunkt, als Tobias Schmidleitner nach einem Eckstoß an der zweiten Stange zum 3:0 traf. Die Schwarz-Weißen Gastgeber zeigten eine beeindruckende Effektivität und ließen dem Gegner aus Freinberg kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Erst nach rund zwanzig Minuten konnten sich die Freinberger etwas stabilisieren und das Spielgeschehen beruhigte sich.

Doch der Erfolgslauf schien den Eggerdingern nicht dauerhaft hold zu sein. In der 37. Minute musste David Dullinger nach einem Foulspiel als letzter Mann mit der Roten Karte vom Platz. Die Eggerdinger mussten fortan mit zehn Mann weiterspielen. Trotz dieser Unterzahl ging es mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeitpause.

Schustereder-Elf nach weiterem Ausschluss nur mehr zu neunt

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SV Freinberg. Marek Kramsky verkürzte in der 52. Minute nach einer Hereingabe von der linken Seite auf 3:1. Die Gäste witterten ihre Chance und setzten die Eggerdinger weiter unter Druck. Der Druck auf die Gastgeber nahm noch einmal zu, als Stefan Schachl Lughofer in der 65. Minute nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und die Union Eggerding nur noch mit neun Mann auf dem Platz stand.

Die Freinberger versuchten es weiterhin mit Distanzschüssen und spielten offensiv, jedoch ohne zunächst weiteren Erfolg. Es dauerte bis zur 88. Minute, ehe David Cerveny mit einem herrlichen Distanzschuss in die rechte Kreuzecke auf 3:2 verkürzen konnte. Das Spiel schien auf des Messers Schneide zu stehen, und Freinberg drängte auf den Ausgleich. Doch die dezimierte Mannschaft von Eggerding bewies ihren Kampfgeist und sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. In der 90. Minute setzte sich erneut Sven Danninger auf der rechten Seite durch und traf zum 4:2-Endstand. Damit sicherte die Union Eggerding trotz der doppelten Unterzahl die drei Punkte und feierte einen wichtigen Heimsieg.

Union Eggerding vs. SV Freinberg 4:2 (3:0)

Sonntag, 25. August 2024, Eggerding, 200 Zuseher, SR Maximilian Lehner

Eggerding: M. Pucher - D. Dullinger - J. Leingartner (66. G. Schustereder) - S. Danninger - M. Timotity, F. Dullinger - F. Pirimeyer (25. D. Schwaiger) - F. Wetzlmair - T. Schmidleitner, S. Schachl Lughofer - J. Dantler.

Trainer: Gabriel Schustereder.

Freinberg: M. Schauer - B. Geier, L. Lausberger - D. Breit - A. Mayer - M. Kramsky - S. Tomm (75. T. Ratzinger), P. Dullinger (21. G. Neulinger) - D. Cerveny - M. Diebetsberger - M. Weich.

Trainer: Hermann Schmid.

Gelbe Karten: Stefan Schachl Lughofer (43., Foul), Julian Leingartner (57., Unsportl.), Gabriel Schustereder (79., Foul) bzw. Sergej Tomm (35., Kritik), Benjamin Geier (73., Foul), Mathias Weich (90+5., Unsportl.)

Gelb-Rot: Stefan Schachl Lughofer (65., Foul).

Rot: David Dullinger (36., Torchancenverh.).

92 Sven Danninger 4:2

88 David Cerveny 3:2

52 Marek Kramsky 3:1

5 Tobias Schmidleitner 3:0

3 Florian Pirimeyer 2:0

1 Sven Danninger 1:0

