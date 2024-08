Spannendes Duell: Union Suben unterliegt SV Aschach an der Donau in Unterzahl nur knapp mit 1:2

Details Montag, 26. August 2024 18:51

In einem engen Spiel in der 2. Runde der 2. Klasse West-Nord setzte sich der SV Aschach an der Donau mit 2:1 gegen die Union Suben durch. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Chancen konnten die Subener den Rückstand aus der ersten Halbzeit nicht ausgleichen. Besonders in der Schlussphase sorgten ereignisreiche Minuten für Spannung, jedoch blieb den Gastgebern ein Punktgewinn verwehrt.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel startete dynamisch, wobei beide Teams früh Akzente setzen wollten. Bereits in der 11. Minute konnte der SV Aschach an der Donau in Führung gehen. Argjent Gashi erzielte per Kopfball aus etwa acht Metern das 1:0 für die Gäste. Der frühe Rückstand war ein Weckruf für die Union Suben, die in den folgenden Minuten versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Florian Prey hatte in der 14. Minute eine gute Gelegenheit, als er aus spitzem Winkel abschloss, doch der Ball ging am Außenpfosten vorbei. Die Union Suben zeigte sich weiter bemüht und erarbeitete sich einige Chancen, wie in der 12. Minute, als Jonas Grömer einen strammen Schuss abgab, den der Torhüter der Gäste jedoch parieren konnte.

In der 25. Minute konnte die Union Suben das Spielgeschehen etwas beruhigen und sich mehr Ballbesitz erarbeiten. Dennoch gelang es ihnen nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Eine gefährliche Ecke in der 38. Minute brachte ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg, da der Torhüter der Gäste zur Stelle war. So blieb es beim Halbzeitstand von 0:1 für den SV Aschach an der Donau.

Dramatische zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Rückschlag für die Union Suben. In der 50. Minute erhielt Patrik Grömer nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, was die Heimmannschaft personell schwächte. Nur elf Minuten später kam es zu einem weiteren Höhepunkt, als der Trainer der Union Suben, Christoph Schmidseder, mit einer Roten Karte die Coachingzone verlassen musste. Trotz der Unterzahl gelang der Union Suben in der 71. Minute der Ausgleichstreffer. Jonas Grömer netzte zum 1:1 ein und brachte sein Team zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits drei Minuten später stellte Marcel Peherstorfer mit seinem Treffer zum 2:1 für den Gast den alten Vorsprung wieder her.

Die Schlussphase des Spiels war von einigen hektischen Aktionen geprägt. In der 75. Minute verhinderte der Torhüter der Union Suben mit einer Fußabwehr das mögliche 1:3. Eine weitere Chance für die Union Suben bot sich in der 70. Minute, als ein Schuss aus 18 Metern vom gegnerischen Torhüter zur Ecke geklärt wurde. Die letzte große Gelegenheit der Subener ergab sich in der 90. Minute, als ein Abschluss aus etwa 13 Metern über das Tor ging. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der SV Aschach an der Donau feierte einen knappen, aber wichtigen 2:1-Auswärtssieg.

2. Klasse West-Nord: Suben : Aschach/D. - 1:2 (0:1)

74 Marcel Peherstorfer 1:2

71 Jonas Grömer 1:1

11 Argjent Gashi 0:1

