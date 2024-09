Union Eggerding triumphiert auswärts bei den Union Peuerbach Juniors

Details Sonntag, 01. September 2024 13:17

Im Drittrundenduell der 2. Klasse West-Nord setzte sich die Union Eggerding mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen die Peuerbach Juniors souverän durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste durch einen Doppelpack von Sven Danninger und einem Treffer von Florian Pirimeyer mit 3:0, ehe die Gastgeber in der zweiten Hälfte den Ehrentreffer erzielen konnten. Die Eggerdinger wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht und nahmen verdient die drei Punkte mit.

Eggerding stellt in Halbzeit eins bereits die Weichen auf Sieg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die Union Eggerding nach rund zehn Minuten in Führung ging. Fabian Dullinger spielte den Ball zu Florian Pirimeyer, der nicht lange zögerte und zum 1:0 für die Schwarz-Weißen traf. Dieser frühe Treffer setzte die Peuerbach Juniors unter Druck, die allerdings zunächst keinen Weg fanden, den gegnerischen Abwehrriegel zu durchbrechen.

In der 22. Minute bauten die Gäste ihre Führung weiter aus. Ein Tormannfehler der Peuerbach Juniors ermöglichte es Sven Danninger, die Kugel zum 2:0 im Tor unterzubringen. Kurz vor der Halbzeit legte die Schustereder-Elf noch einmal nach: Nach einem Einwurf von Fabian Dullinger versuchte Danninger eine Flanke zur Mitte zu bringen, die vom Peuerbach-Keeper Miguel Teixeira ins eigene Netz gelenkt wurde. Damit stand es zur Pause 3:0 für die Gäste.

Peuerbach Juniors mit Ehrentreffer

Nach dem Wiederanpfiff versuchten die Peuerbach Juniors, den Rückstand zu verkürzen, wobei man kaum nennenswerte Chancen vorfand. Die Gäste aus Eggerding blieben weiterhin gefährlich und hatten in der 51. Minute eine große Chance auf den vierten Treffer. Florian Pirimeyer scheiterte jedoch aus spitzem Winkel am Außennetz. Auch in der 58. Minute drängten die Eggerdinger auf einen weiteren Treffer, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

In der Schlussviertelstunde gelang den Peuerbach Juniors schließlich der Ehrentreffer. Eine Flanke von der rechten Seite fand Krisztian Beregszaszi, der den Ball per Kopf in die linke Ecke setzte und damit den 1:3-Endstand herstellte. Trotz dieses Tores konnten die Hausherren das Spiel nicht mehr drehen, und Eggerding brachte den Zwei-Tore-Vorsprung sicher über die Zeit. Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Union Eggerding. Die Schwarz-Weißen feierten damit ihren zweiten Dreier im dritten Spiel.

2. Klasse West-Nord: Peuerbach Juniors : Eggerding - 1:3 (0:3)

Samstag, 31. August 2024, Peuerbach, 100 Zuseher, SR Manfred Paschinger

Union Peuerbach Juniors: M. Ribeiro Teixeira - M. Lehner (80. J. Gessl), T. Anzengruber, G. Humer - F. Wimmer, J. Wimmer, D. Obermayr - M. Hasanovic (HZ. M. Stögermüller) - K. Beregszaszi (84. C. Vrenicu), C. Suntinger (HZ. T. Schützeneder) - M. Osterkorn (HZ. E. Litzlbauer). Trainer: Tobias Baumgartner.

Eggerding: M. Pucher - G. Puttinger - S. Danninger - M. Timotity (62. J. Leingartner), J. Aigner (85. M. Mader), F. Dullinger - F. Pirimeyer (68. D. Schwaiger) - F. Wetzlmair - T. Schmidleitner, B. Bachmaier - J. Dantler. Trainer: Gabriel Schustereder.

77 Krisztian Beregszaszi 1:3

32 Sven Danninger 0:3

25 Sven Danninger 0:2

13 Florian Pirimeyer 0:1

