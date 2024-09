UFC St. Agatha sichert sich späten Sieg gegen St. Willibald

Details Sonntag, 01. September 2024 19:50

In einem spannenden Duell der 2. Klasse West-Nord setzte sich der UFC St. Agatha mit einem knappen 2:1 gegen die Union St. Willibald durch. Das Spiel bot zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, wobei Jakob Haider zum entscheidenden Mann für die Gastgeber wurde. Trotz einer starken ersten Halbzeit der Gäste konnten sich die Agathenser letztlich durchsetzen und verdient drei Punkte einfahren.

Offener Schlagabtausch

Das Spiel begann mit einer frühen Drangphase des UFC. Bereits in der 5. Minute wurde Adam Fekete im Strafraum der Gäste gefoult, weshalb der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Steven Mahringer trat zum Elfmeter an, doch Gästegoalie David Gumpinger parierte den Strafstoß. In der 9. Minute vergab Mahringer erneut eine Riesenchance, als ein Verteidiger der Gäste auf der Linie rettete, nachdem Mahringer den Torhüter bereits ausgespielt hatte.

Trotz dieser vergebenen Möglichkeiten war St. Agatha in den ersten 15 Minuten die klar dominierende Mannschaft. Doch überraschend war es die Union, die in der 17. Minute durch Emanuil Metodiev in Führung ging. Metodiev nutzte einen Abpraller im Strafraum und erzielte das 0:1, auch wenn der Treffer aus einer abseitsverdächtigen Position erzielt wurde.

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute erzielte Joachim Rotter nach einem präzisen Eckball von Adam Fekete per Kopf den Ausgleich. Der wuchtige Kopfball landete im Kreuzeck und ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance. Die Partie war wieder ausgeglichen und beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.

Entscheidung in Minute 85

Die zweite Halbzeit begann mit zahlreichen Chancen für den UFC St. Agatha. In der 51. und 53. Minute verpassten Mahringer und Fabian Scheuringer jeweils knapp das Tor der Gäste. Auch Tobias Schauer hatte in der 64. Minute Pech, als sein Schuss nur die Stange traf. Trotz dieser Möglichkeiten schaffte es St. Agatha zunächst nicht, den Führungstreffer zu erzielen.

St. Willibald hingegen kam in der 68. Minute wieder etwas besser ins Spiel, konnte sich jedoch keine zwingenden Chancen erarbeiten. Die UFC-Abwehr stand stabil und ließ den Gästen wenig Raum für gefährliche Aktionen. In der 77. Minute zeigte der Gäste-Torhüter eine starke Leistung, als er mehrere Paraden hintereinander ablieferte und sein Team im Spiel hielt.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 85. Minute, als Jakob Haider sich durch die Abwehr der Gäste tankte und souverän zum 2:1 abschloss. Der Führungstreffer war hochverdient und spiegelte die Überlegenheit des UFC St. Agatha in der zweiten Halbzeit wider. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste, die eine große Chance vergaben, gelang es der Union nicht, den Ausgleich zu erzielen.

In den letzten Minuten der Partie blieb es spannend. Julian Hofer setzte sich in der 90. Minute durch, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. Kurz darauf versuchte es Jakob Haider erneut mit einem Schuss aus der Distanz, aber der Union-Torwart zeigte erneut seine Klasse und hielt den Ball. Schließlich endete das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Sieg für den UFC St. Agatha. Zum Spieler des Spiels wurde Jakob Haider gekürt, der nicht nur den entscheidenden Treffer erzielte, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gastgeber glänzte.

2. Klasse West-Nord: St. Agatha : St. Willibald - 2:1 (1:1)

85 Jakob Haider 2:1

20 Joachim Rotter 1:1

17 Emanuil Metodiev 0:1

