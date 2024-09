Union Eggerding setzt sich gegen Union Stroheim klar durch

Details Montag, 09. September 2024 09:17

Die Union Eggerding setzte sich in der vierten Runde der 2. Klasse West-Nord souverän gegen die Union Stroheim durch. Vor heimischem Publikum in der Land & Technik Arena siegten die Schwarz-Weißen mit einem überzeugenden 4:0. Bereits zur Halbzeit führte Eggerding mit 3:0 und ließ den Gästen aus Stroheim keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. Die Torschützen für die Eggerdinger waren Sven Danninger, Fabian Dullinger, Johannes Aigner und Florian Pirimeyer.

Frühe Dominanz der Eggerdinger

Das Spiel startete mit einer leichten optischen Überlegenheit für die Union Eggerding, die bereits in den ersten Minuten das Plus an Ballbesitz auf ihrer Seite hatte. Trotz anfänglicher Zurückhaltung in Bezug auf nennenswerte Torgelegenheiten, zeigte sich schnell, dass die Schwarz-Weißen das Heft in die Hand nehmen würden. In der 8. Minute setzte Fabian Dullinger über die linke Außenbahn zum ersten guten Vorstoß an, doch der Ball wurde zur Ecke geklärt.

Erst in der 12. Minute konnte die Union Stroheim eine erste nennenswerte Chance verbuchen, als eine Hereingabe von der linken Außenbahn gefährlich wurde und den Querbalken noch streifte. Es dauerte nicht lange, bis Eggerding die Kontrolle über das Spiel zurückerlangte und ihre ersten gefährlichen Aktionen startete. Ein Freistoß von Johannes Aigner in der 22. Minute verfehlte das Tor nur knapp, da der Stroheimer Keeper Samuel Jenner den Ball mithilfe der Querlatte noch abwehren konnte.

Die erste Belohnung für die Angriffsbemühungen der Eggerdinger folgte in der 29. Minute. Sven Danninger brachte die Hausherren in Führung, nachdem er sich im Eins-gegen-eins mit dem Goalie durchsetzen und einschieben konnte. Kurz darauf erhöhte Fabian Dullinger in der 32. Minute auf 2:0, als er nach einer Ballverlagerung auf die linke Seite flach in die rechte Ecke abschloss. Noch vor der Halbzeit sorgte Johannes Aigner mit einem wuchtigen Schuss der Marke Traumtor, der via Innenstange ins Netz ging, für das 3:0 und klare Verhältnisse.

Wenig Gegenwehr in Durchgang zwei - Ausschluss für Stroheim

Die zweite Hälfte begann ohne Veränderungen auf Seiten der Union Eggerding, während Stroheim zur Halbzeit einen Doppel-Wechsel vornahm. Trotz der personellen Änderungen konnte Stroheim jedoch keinen entscheidenden Druck aufbauen. Ein fataler Fehlpass der Stroheimer in der 55. Minute bot Johannes Aigner eine Gelegenheit, die er jedoch knapp vergab. In der 61. Minute fiel die endgültige Entscheidung zugunsten der Eggerdinger. Florian Pirimeyer zog aus der Distanz ab und traf flach in die rechte Ecke zum 4:0. Damit war das Spiel entschieden und Eggerding spielte den Vorsprung sicher herunter. Kurz darauf sah Nino Floimayr von der Union Stroheim in der 67. Minute nach einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, was die Situation für die Gäste zusätzlich erschwerte.

In den letzten Minuten des Spiels gelang es den Stroheimern kaum noch, in den Strafraum der Eggerdinger vorzudringen. Die Hausherren verwalteten ihren komfortablen Vorsprung souverän und ließen keine nennenswerten Torgelegenheiten der Gäste zu. Nach 90 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 4:0-Sieg für die Union Eggerding.

2. Klasse West-Nord: Eggerding : Stroheim - 4:0 (3:0)

Sonntag, 08. September 2024, Eggerding, 200 Zuseher, SR Toma Bebic

Eggerding: M. Pucher - D. Dullinger - S. Danninger - M. Timotity, J. Aigner, F. Dullinger (61. J. Leingartner) - F. Pirimeyer (81. D. Schmidseder) - F. Wetzlmair - T. Schmidleitner (68. M. Aigner), B. Bachmaier - J. Dantler. Trainer: Gabriel Schustereder.

Stroheim: S. Jenner - A. Kornfellner - N. Floimayr, M. Huemer (65. E. Hofmann) - P. Rathmayr (HZ. T. Wiesinger) - P. Hagleithner - T. Hehenberger (82. S. Breitenbach) - R. Floimayr (HZ. J. Schweitzer) - M. Obermayr - T. Grabner - M. Edtmayr (75. M. Schauer). Trainer: Mathias Kimpflinger.

Gelbe Karten: Bernhard Bachmaier (57., Foul), Julian Leingartner (90+2., Kritik) bzw. Ralf Floimayr (26., Foul), Nino Floimayr (41., Foul), Tobias Grabner (55., Foul), Michael Schauer (90+1., Foul).

Gelb-Rot: keine bzw. Nino Floimayr (68., Unsportl.)

61 Florian Pirimeyer 4:0

44 Johannes Aigner 3:0

32 Fabian Dullinger 2:0

29 Sven Danninger 1:0

