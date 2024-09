SV Freinberg bezwingt St. Agatha dank spätem Treffer

In einem spannenden Match der 2. Klasse West-Nord konnte der SV Freinberg einen knappen 2:1-Sieg gegen den UFC St. Agatha einfahren. Das Spiel bot zahlreiche Highlights. Beide Teams kämpften bis zur letzten Minute leidenschaftlich um jeden Ball.

Starker Beginn der Gäste

Von Anfang an dominierte St. Agatha das Geschehen auf dem Platz. Bereits in der 6. Minute setzte Jürgen Fattinger ein erstes Ausrufezeichen mit einem Schuss vom Strafraumrand, der nur knapp über das Tor ging. In der 11. Minute war es Jakob Haider, der mit einem Weitschuss gefährlich wurde, jedoch ebenfalls das Ziel knapp verfehlte. Die Agathenser drängten weiterhin und belohnten sich in der 32. Minute. Jürgen Fattinger verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0 für die Gäste.

Der SV Freinberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete nur drei Minuten später. Ein Konter brachte Tobias Krautwurm in Position, der den Ball von der Strafraumgrenze ins rechte untere Eck spitzelte und somit den Ausgleich erzielte. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, obwohl die Gäste weiterhin Druck machten und kurz vor der Pause zwei Riesenchancen durch Steven Mahringer nicht nutzen konnten.

Entscheidung in Minute 86

Nach dem Wiederanpfiff setzte der UFC seine dominante Spielweise fort und drängte auf die erneute Führung. In der 46. Minute verzeichneten die Gäste ihren sechsten Eckball, blieben jedoch erneut ohne Torerfolg. Mahringer und Fattinger hatten mehrere Möglichkeiten, doch es wollte kein weiterer Treffer gelingen. Ein Kopfball der Gäste ging in der 57. Minute nur um Zentimeter am Tor vorbei.

Die Schlussphase des Spiels wurde dann dramatisch. In der 86. Minute brachte ein Kopfballtor von Tobias Krautwurm, das allerdings abseitsverdächtig war, den SV Freinberg mit 2:1 in Führung. Dies sorgte für heftige Proteste der Gäste und eine hitzige Atmosphäre auf dem Platz. Nur wenige Minuten später setzte Jürgen Fattinger einen Freistoß an die Latte, was die letzte große Chance für die Gäste war.

In der Nachspielzeit hatte der UFC St. Agatha noch einmal zwei Eckbälle, die jedoch ebenfalls nicht zum Ausgleich führten. Letztlich konnte der SV Freinberg den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sich über einen hart erkämpften Heimsieg freuen. Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem 2:1-Sieg der Hausherren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ernst Oberlehner (1180 Bonuspunkte)

2. Klasse West-Nord: Freinberg : St. Agatha - 2:1 (1:1)

86 Tobias Krautwurm 2:1

35 Tobias Krautwurm 1:1

32 Jürgen Fattinger 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ernst Oberlehner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.