Union Eggerding remisiert im Heimspiel gegen SV Aschach/Donau mit 1:1

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse West-Nord trennten sich die Union Eggerding und der SV Aschach an der Donau mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen und intensiven Spielphasen konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Vorteil für sich verbuchen. Beide Teams zeigten in der Land & Technik Arena ein engagiertes Spiel, doch am Ende standen sie mit je einem Punkt da.

Chancenarme erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem lebhaften Start, in dem die Union Eggerding die ersten Akzente setzen konnte. Bereits in der 9. Minute hatten die Schwarz-Weißen ihre erste Chance, als Sven Danninger den Ball auf Jakob Dantler spielte, dessen Schuss jedoch zu schwach ausfiel. Eggerding hatte in der Anfangsviertelstunde etwas mehr vom Spiel, ohne jedoch nennenswerte Gelegenheiten herauszuspielen.

Auf der anderen Seite mussten die Eggerdinger in der 21. Minute zittern, als Mirlind Gashi aus spitzem Winkel nur die Außenstange traf und damit beinahe die Führung für die Gäste erzielte. Die Aschacher wurden in der Folge aktiver und kamen in der 33. Minute zu einer weiteren Chance, als Liridon Berisha nach einer Flanke zum Abschluss kam, jedoch direkt auf Torwart Manuel Pucher zielte. Trotz aggressiven Spiels von beiden Seiten blieb es zur Halbzeit torlos, da es beiden Mannschaften an Präzision und Durchschlagskraft mangelte.

Spannende zweite Halbzeit mit Toren

Nach der Pause kamen die Eggerdinger entschlossener aus der Kabine und hatten in der 50. Minute die große Chance zur Führung. Sven Danninger legte quer auf Spielertrainer Gabriel Schustereder, der jedoch knapp rechts am Tor vorbeischoss. Die Union blieb weiter am Drücker, vergab jedoch weitere Chancen durch Schustereder und Fabian Dullinger. In der 68. Minute dann der Schock für die Gastgeber: Aus dem Nichts erzielte Marcel Peherstorfer für den SV Aschach/Donau die Führung. Ein hoher Ball wurde leicht abgefälscht und kam genau zu Peherstorfer, der den Ball in die rechte Ecke platzierte. Trotz des Rückschlags ließen die Eggerdinger nicht nach und drängten weiter auf den Ausgleich.

Nur zwölf Minuten später wurde ihr Einsatz belohnt. In der 80. Minute verwandelte Gabriel Schustereder einen Eckball aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich. Es war der Premierentreffer des Spielertrainers im Eggerding-Dress. Die Schwarz-Weißen hatten in der Schlussphase nochmals Pech, als Milan Timotity in der 83. Minute den Ball aus rund 20 Metern an den Querbalken hob. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die dreiminütige Nachspielzeit sahen beide Mannschaften noch einmal alles geben. Eggerding drängte auf den Siegtreffer, während der SV Aschach/Donau das Unentschieden verteidigen wollte. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 1:1, als der Schiedsrichter Florian Klaffenböck das Spiel in der 93. Minute abpfiff.

Stimme zum Spiel:

Erwin Bögl, Sportlicher Leiter Union Eggerding:

"Aufgrund der größeren Chancen hätten wir dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Leider konnten wir nach der Pause nicht in Führung gehen bzw. unsere Chancen verwerten und haben im Gegenzug dann wiederum ein unnötiges Gegentor kassiert. Wir müssen jetzt mit dem Punkt leben und nach vorne ins nächste Spiel am kommenden Wochenende schauen."

2. Klasse West-Nord: Eggerding : Aschach/D. - 1:1 (0:0)

Sonntag, 22. September 2024, Eggerding, 231 Zuseher, SR Florian Klaffenböck

Eggerding: M. Pucher - D. Dullinger - S. Danninger - M. Timotity, F. Dullinger (76. M. Mader) - F. Pirimeyer (HZ. G. Schustereder) - F. Wetzlmair - T. Schmidleitner, B. Bachmaier, S. Schachl Lughofer - J. Dantler (81. D. Schwaiger).

Trainer: Gabriel Schustereder

Aschach/D.: F. Weissenböck - L. Wimmer, M. Gashi, W. Lehner, M. Gashi (83. M. Gashi), A. Viehböck, L. Jomrich, A. Gashi, L. Berisha, M. Peherstorfer, I. Dulaku (76. A. Usner). Trainer: Basem Tawadrous.

Gelbe Karten: Florian Wetzlmair (48., Unsportl.) bzw. Ibrahim Dulaku (25., Unsportl.), Murat Gashi (86., Foul), Alejandro Bernardo Usner (88., Unsportl.).

80 Gabriel Schustereder 1:1

68 Marcel Peherstorfer 0:1

