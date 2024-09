SV Freinberg kommt beim SV Aschach an der Donau über 1:1-Remis nicht hinaus

Details Samstag, 28. September 2024 20:54

In einem interessanten Samstags-Spiel der 2. Klasse West-Nord trennte sich der SV Aschach an der Donau von vom SV Freinberg mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine ansprechende Leistung, die von intensiven Szenen und zwei Toren geprägt war. Insbesondere die letzten Minuten des Spiels boten noch einmal reichlich Spannung und Dramatik, als Freinberg in Unterzahl agieren musste.

Freinberg mit der Führung - Aschach gleicht kurz vor Pausenpfiff aus

Der Anpfiff zum Spiel SV Aschach an der Donau gegen SV Freinberg erfolgte und beide Mannschaften begannen sofort mit viel Energie. Bereits in der 10. Minute erarbeitete sich der SV Aschach an der Donau eine erste gute Gelegenheit, als ein Spieler den Ball am gegnerischen Torwart vorbeischob, doch ein Verteidiger der Freinberger konnte in letzter Sekunde auf der Linie noch klären konnte. Nur drei Minuten später kam Aschach erneut zu einer vielversprechenden Chance. Usner schoss jedoch direkt auf den Torwart zu. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams immer wieder Chancen herausspielten. In der 20. Minute führte ein Freistoß von Wimmer in die Mauer zu einem gefährlichen Nachschuss, der jedoch knapp über das Tor ging.

Die Freinberger hatten in der eine gute Chance, als nach einem Angriff ein Schuss nur knapp über das Tor vorbeiging (22.). Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und nutzten ihre nächste Gelegenheit effizient. In der 36. Minute erzielte Leonhard Lausberger das 0:1 für die Gäste durch einen Kopfball, der entgegen dem Spielverlauf fiel. Der SV Aschach an der Donau zeigte sich von diesem Rückschlag wenig beeindruckt und drängte auf den Ausgleich. In der 42. Minute gelang es Leander Jomrich, den 1:1-Ausgleichstreffer zu erzielen. Nachdem ein Strafstoß vom Gäste-Keeper erfolgreich pariert wurde, nutzte Jomrich den Nachschuss zum Ausgleich.

Spannende Schlussphase samt Platzverweis

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Teams suchten weiterhin nach Möglichkeiten, um das Spiel für sich zu entscheiden, wo aber keine großen Möglichkeiten herumkamen. In der Schlussviertelstunde wurde das Spiel dann zunehmend ruppig, was die Spannung weiter anheizte. Eine dramatische Szene ereignete sich in der 83. Minute, als zwei Spieler vom SV Freinberg frei auf das Tor zuliefen, doch der Torhüter von Aschach, erneut klären konnten. Dies war eine entscheidende Rettungstat, die den Ausgleich festhielt und die Hoffnung der Heimmannschaft aufrechterhielt.

Die Schlussminuten des Spiels wurden durch eine Gelb-Rote Karte für Marek Kramsky vom SV Freinberg noch spannender. In der 90. Minute musste Freinberg in Unterzahl weiterspielen, was dem SV Aschach an der Donau zusätzliche Chancen eröffnete. Trotz aller Bemühungen beider Teams fiel jedoch kein weiteres Tor, und das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

2. Klasse West-Nord: Aschach/D. : Freinberg - 1:1 (1:1)

42 Leander Jomrich 1:1

36 Leonhard Lausberger 0:1

