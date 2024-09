UFC St. Agatha bezwingt Peuerbach Juniors mit 2:0

Details Montag, 30. September 2024 14:30

Der UFC St. Agatha hat sich in einem umkämpften Spiel der 2. Klasse West-Nord gegen die Peuerbach Juniors mit einem 2:0-Sieg durchgesetzt. Bereits in der ersten Halbzeit gelang es Joachim Rotter, den Führungstreffer zu erzielen. In der zweiten Hälfte sorgte Steven Mahringer für die endgültige Entscheidung. Der UFC St. Agatha konnte somit drei wichtige Punkte in der Tabelle einfahren.

Frühe Chancen, aber keine Treffer

Die Partie begann direkt mit einer hohen Intensität. Schon in der sechsten Minute hatte Paul Baschinger die erste große Chance für den UFC St. Agatha. Der Peuerbacher Torwart Miguel Alexandre Ribeiro Teixeira zeigte jedoch seine Klasse und wehrte den Schuss ab. Nur wenige Minuten später hatte Tobias Schauer eine vielversprechende Möglichkeit für die Gastgeber, schoss aber zu schwach, um den Torwart zu überwinden. Baschinger scheiterte nach rund einer Viertelstunde abermals am starken Schlussmann der Peuerbacher Miguel Teixeira.

Die Peuerbach Juniors zeigten ebenfalls, dass sie gefährlich sein können. In der 22. Minute verfehlten sie nur knapp das Tor des UFC St. Agatha. Die Gastgeber zeigten sich etwas aktiver, jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 42. Minute dann der erlösende Moment für den UFC St. Agatha: Joachim Rotter brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Mit diesem 1:0 ging es auch in die Halbzeitpause, was der Heimmannschaft etwas mehr Ruhe verschaffte.

Entscheidung durch Mahringer

Nach der Pause war die Spannung weiterhin spürbar. Beide Teams kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld, aber es war der UFC St. Agatha, der den nächsten entscheidenden Moment für sich verbuchen konnte. Nach rund einer Stunde erzielte Steven Mahringer das zweite Tor für die Gastgeber. Dieser Treffer gab dem UFC St. Agatha zusätzliche Sicherheit und brachte die Peuerbach Juniors weiter unter Druck.

Bis zum Ende des Spiels gelang es den Peuerbach Juniors nicht mehr, den Rückstand aufzuholen. Die Heimmannschaft verteidigte geschickt und ließ kaum noch gefährliche Angriffe zu. In der 94. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den UFC St. Agatha.

2. Klasse West-Nord: St. Agatha : Peuerbach Juniors - 2:0 (1:0)

61 Steven Mahringer 2:0

42 Joachim Rotter 1:0

