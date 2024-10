Liga-Leader Union Enzenkirchen siegt bei Union Suben knapp

Details Montag, 30. September 2024 18:19

In einem spannenden, intensiven und knappen Duell in der 2. Klasse West-Nord setzte sich Union Enzenkirchen mit 3:1 gegen Union Suben durch. Die Enzenkirchner konnten sich bereits früh in der Partie einen Vorsprung erarbeiten, der aber schnell verkürzt wurde und trotz eines kämpferischen Auftritts der Subener in der zweiten Halbzeit am Ende über drei Punkte freuen. Die beiden Treffer von Jakub Sedivy und das späte Tor von Kevin Altrichter sorgten bei den Gästen für den Sieg.

Frühe Führung durch Enzenkirchen - Suben mit Anschlusstreffer noch vor der Pause

Das Spiel begann mit einem klaren Zeichen von Union Enzenkirchen. Bereits in der zweiten Minute landete ein Schuss der Gäste aus großer Entfernung am Pfosten, nachdem Torwart Daniel Kieslinger etwas weiter vor seinem Tor gestanden hatte. Dieses frühe Ausrufezeichen zeigte, dass die Gäste gekommen waren, um das Spiel zu dominieren. In der zehnten Minute zeichnete sich ab, dass Enzenkirchen die bessere Mannschaft war, obwohl Union Suben langsam ins Spiel fand und große Chancen zunächst verhindern konnte.

In der 18. Minute war es dann jedoch soweit: Jakub Sedivy erzielte infolge einer schönen Kombination mit einem abgefälschtem Schuss das erste Tor für Union Enzenkirchen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Druck auf Union Suben nahm zu, und nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, war Sedivy nach einer Ecke per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0 für die Gäste.

Doch Union Suben gab sich nicht auf. In der 32. Minute gelang es Sascha Wallner nach einem Gestochere den Anschlusstreffer zum 1:2 zu erzielen. Dies brachte neuen Schwung in das Spiel der Heimmannschaft, die nun alles daran setzte, den Ausgleich noch vor der Halbzeitpause zu erzielen. Trotz dieses Engagements blieb es jedoch beim 1:2 zur Halbzeit.

Kampfgeist von Suben in der zweiten Halbzeit - Enzenkirchen mit später Entscheidung

In der zweiten Halbzeit startete Union Suben stark. Sie zeigten gute Zweikämpfe und hatten in dieser Phase mehr Ballbesitz. In der 50. Minute verfehlte Kaan Bakar nur knapp das Tor aus 16 Metern Entfernung. Nur vier Minuten später war es erneut Bakar, der beinahe den Ausgleich erzielte, als er den Ball über den herauslaufenden Torwart spitzelte, jedoch knapp am Tor vorbeischoss. Doch auch die Enzenkirchner blieben gefährlich. In der 68. Minute erzeugten die Gäste wieder Gefahr durch eine knapp über das Tor gehende Ecke.

In der 86. Minute setzte Kevin Altrichter schließlich den Schlusspunkt dieser Begegnung. Er erzielte durch ein Kurzpassspiel das dritte Tor für Union Enzenkirchen, was den Endstand von 3:1 besiegelte. Dieses Tor beendete die Hoffnungen der Subener auf einen möglichen Ausgleich und sicherte den Enzenkirchnern den Sieg in diesem packenden Duell.

Stimme zum Spiel:

Hubert Hamedinger, Trainer Union Enzenkirchen:

"Bis zum 2:0 haben wir das Spiel völlig im Griff gehabt und klar dominiert. Dann haben wir aber nachgelassen, das zu wenig fertiggespielt und durch ein Gestochere das 2:1 bekommen. Bis zur 86. Spielminute war es dann eine heiß umkämpfte Partie mit Möglichketien auf beiden Seiten. Es hätte bis zum 3:1 noch alles passieren können."

2. Klasse West-Nord: Suben : Enzenkirchen - 1:3 (1:2)

86 Kevin Altrichter 1:3

32 Sascha Wallner 1:2

23 Jakub Sedivy 0:2

18 Jakub Sedivy 0:1

