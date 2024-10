Grieskirchen Juniors dominieren Union St. Aegidi mit 4:1

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:12

In der 8. Runde der 2. Klasse West-Nord setzte sich der SV Grieskirchen Juniors eindrucksvoll gegen die Union St. Aegidi durch. Die Grieskirchner überzeugten vor heimischem Publikum mit einem klaren 4:1-Sieg. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber souverän mit 2:0. Union St. Aegidi schaffte es trotz eines kurzen Aufbäumens nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Grieskirchen blieb über weite Strecken die tonangebende Mannschaft und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg.

Frühe Führung für die Grieskirchen Juniors

Die Begegnung begann mit einem starken Auftritt der Gastgeber. Bereits in der 20. Minute sorgte Gabriel Leibetseder für das erste Ausrufezeichen und brachte die Grieskirchen Juniors mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber blieben auch nach dem Führungstreffer am Drücker und ließen Union St. Aegidi kaum zur Entfaltung kommen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jonathan Neißl in der 44. Minute mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0, womit die Juniors die erste Halbzeit verdient für sich entschieden. Union St. Aegidi fand nur schwer ins Spiel und konnte die gut organisierte Defensive der Grieskirchner selten in Verlegenheit bringen. So ging es mit einem komfortablen Vorsprung für die Gastgeber in die Pause.

Spannung und Entscheidung in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel versuchte Union St. Aegidi das Spiel zu drehen, doch ein unglückliches Eigentor in der 52. Minute, begangen von Marcus Burghart, brachte die Gäste zwar auf 2:1 heran, ließ aber die Euphorie nur kurzzeitig aufleben. Die Grieskirchner zeigten sich unbeeindruckt und antworteten prompt. In der 65. Minute stellte der zuvor unglückliche Marcus Burghart mit einem präzisen Schuss den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte damit für das 3:1.

Die Gäste aus St. Aegidi konnten trotz des Anschlusstreffers keinen entscheidenden Druck mehr aufbauen. Stattdessen kamen die Grieskirchner zu weiteren Chancen. Ein Strafstoß in der 62. Minute, der jedoch nicht zum Tor führte, zeigte das unermüdliche Bestreben der Heimelf, die Partie endgültig zu entscheiden. Schließlich war es Fabian Reinhard Saloschnig, der in der 77. Minute den Schlusspunkt setzte und den 4:1-Endstand markierte.

2. Klasse West-Nord: Grieskirchen Jr : St. Aegidi - 4:1 (2:0)

77 Fabian Reinhard Saloschnig 4:1

65 Marcus Burghart 3:1

52 Eigentor durch Marcus Burghart 2:1

44 Jonathan Neißl 2:0

20 Gabriel Leibetseder 1:0

