Union Eggerding fährt über UFC Eferding 1b 3:1-Arbeitssieg ein

In einem spannenden Match der 2. Klasse West-Nord setzte sich Union Eggerding mit einem verdienten 3:1 gegen die Gäste von Eferding UFC 1b durch. Die Hausherren zeigten über weite Strecken ihre Dominanz, während die Gäste aus Eferding nur zeitweise Druck aufbauen konnten. Die Tore seitens der Hausherren erzielten Florian Pirimeyer, Julian Leingartner und Gabriel Schustereder, während ein Eigentor die Gäste den zwischenzeitlichen Ausgleich brachte.

Verhaltener Beginn - spannendes Ende von Durchgang eins

Das Spiel begann mit einem leichten Vorteil für die Gastgeber aus Eggerding. Bereits in der 14. Minute hatten die Schwarz-Weißen eine vermeintliche Führung erzielt, jedoch wurde das Tor aufgrund eines vorhergehenden Foulspiels nicht anerkannt. Doch in der 29. Minute gelang es Florian Pirimeyer, die Eggerdinger in Führung zu bringen. Mit einer beeindruckenden Einzelaktion auf dem linken Flügel umkurvte er den Torwart Kilian Schörflinger und traf aus spitzem Winkel zum 1:0.

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn in der 36. Minute glichen die Gäste durch ein unglückliches Eigentor von Stefan Schachl aus. Ein Ball von der rechten Seite fand Simon Litzlbauer im Strafraum, der jedoch kläglich verfehlte, wodurch der Eggerdinger überrascht den Ball ins eigene Tor lenkte. Dennoch ließ sich Union Eggerding nicht beirren und stellte kurz vor der Halbzeit durch Julian Leingartner die Führung wieder her. Nach einem Eckball, der nur unzureichend geklärt wurde, nutzte Leingartner seine Chance und traf flach in die lange Ecke zum 2:1.

Entscheidung durch Spielertrainer Schustereder

In der zweiten Hälfte blieb Union Eggerding die dominierende Mannschaft, auch wenn Eferding in den letzten Minuten alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Die Eggerdinger kontrollierten das Spielgeschehen, schafften es jedoch nicht, ihre Führung weiter auszubauen, da die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ. Erst in der 85. Minute kam die Entscheidung durch den eingewechselten Spielertrainer Gabriel Schustereder. Nach einem glücklichen Zuspiel in die Spitze nutzte Schustereder seine Chance und verwandelte mit dem linken Fuß in die rechte Ecke zum 3:1. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von den verzweifelten Bemühungen der Gäste, noch einmal heranzukommen. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der verdiente 3:1-Sieg der Union Eggerding fest, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern konnte.

2. Klasse West-Nord: Eggerding : Eferding UFC 1b - 3:1 (2:1)

Sonntag, 06. Oktober 2024, Eggerding, 200 Zuseher, SR Bernhard Westerkam

Eggerding: M. Pucher - D. Dullinger - J. Leingartner (75. G. Schustereder), F. Dullinger - F. Pirimeyer (59. D. Aigner) - F. Wetzlmair - T. Schmidleitner, B. Bachmaier, S. Schachl Lughofer - J. Dantler (59. S. Danninger), M. Mader. Trainer: Gabriel Schustereder.

Eferding UFC 1b: K. Schörflinger - L. Kryeziu, M. Litzlbauer (86. V. Waslmeier), L. Hemmelmayr (86. M. Memic), S. Litzlbauer (86. F. Schemiger), R. Kabashi, V. Hoti, J. Eschlböck, L. Hierzer, J. Deixler, L. Eigner.

Trainer: Robert Müller.

Gelbe Karten: Julian Leingartner (53., Unsportl.), Tobias Schmidleitner (72., Unsportl.), Daniel Aigner (80., Foul) bzw. Julian Gerhard Eschlböck (5., Unsportl.).

85 Gabriel Schustereder 3:1

40 Julian Leingartner 2:1

38 Eigentor durch Stefan Schachl Lughofer 1:1

29 Florian Pirimeyer 1:0

