Bad Schallerbach 1b siegt in turbulenter Partie gegen den SV Freinberg knapp

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:20

In einem spannungsgeladenen Match der 2. Klasse West-Nord setzte sich Bad Schallerbach 1b knapp mit 2:1 gegen den SV Freinberg durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen alle Tore des Spiels, wobei die Gäste früh in Führung gingen und der SV Freinberg lediglich verkürzen konnte. Der zweite Durchgang wurde von einem intensiven Kampf und mehreren Karten geprägt, darunter zwei Platzverweise für die Kurstädter. Trotz allem reichte die frühe Führung für Bad Schallerbach 1b, um den Sieg über die Zeit zu retten.

Bad Schallerbach dominiert die erste Halbzeit

Bereits in der 13. Minute stellte Redon Bytyqi seine Klasse unter Beweis und brachte Bad Schallerbach 1b mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Die Freinberger, die versuchten, sich schnell von dem Rückstand zu erholen, wurden weiterhin von den effizienten Offensivaktionen der Gäste überrascht. In der 33. Minute erhöhte Loris Renner für die Kurstädter auf 2:0 und setzte damit ein deutliches Zeichen für die Dominanz der Gäste in der Anfangsphase.

Der SV Freinberg schaffte es jedoch, sich in der 37. Minute zurück ins Spiel zu kämpfen. Sergej Tomm verkürzte nach einem gut ausgespielten Angriff auf 1:2 und gab den Freinbergern neue Hoffnung für den weiteren Spielverlauf. Trotz des Anschlusstreffers blieb der Halbzeitstand unverändert, und die Freinberger gingen mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Spannung und zwei Platzverweise in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Freinberger den Druck und drängten auf den Ausgleich. Die Intensität des Spiels nahm zu, was sich auch in den Entscheidungen des Schiedsrichters widerspiegelte. In der 81. Minute wurde Luka Jevtic von Bad Schallerbach 1b nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Nur eine Minute später sah Felix Ratzenberger, ebenfalls von Bad Schallerbach 1b, die Gelb-Rote Karte, wodurch die Gäste mit nur neun Mann auf dem Feld weiterspielen mussten.

Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es den Freinbergern nicht, die zahlenmäßige Überlegenheit in den letzten Minuten in Tore umzumünzen. In der 90. Minute sorgten zwei aufeinanderfolgende Lattentreffer für Herzklopfen bei den Heimfans, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Die Gäste verteidigten tapfer ihre Führung und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Ende sicherte sich Bad Schallerbach 1b in einem hart umkämpften Spiel drei wichtige Punkte.

2. Klasse West-Nord: Freinberg : B. Schallerbach 1b - 1:2 (1:2)

37 Sergej Tomm 1:2

33 Loris Renner 0:2

13 Redon Bytyqi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.