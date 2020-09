Michaelnbach geht in St. Willibald unter

Details Montag, 07. September 2020 14:30

Die Union Guschlbauer St. Willibald kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der Gastgeber den maximalen Ertrag.

In der zwölften Minute lenkte Michael Schweizer den Ball zugunsten der Union St. Willibald ins eigene Netz. Zuvor gab es schon Anzeichen auf die Führung der Hausherren. Das 2:0 von Marcel Doblinger ließ St. Willibald zum zweiten Mal im Match jubeln (29.). Mit der Führung für die Union Guschlbauer St. Willibald ging es in die Kabine.

Es kommt noch dicker für Michaelnbach

Den Vorsprung der Union St. Willibald ließ Marcel Doblinger in der 61. Minute anwachsen. Der Kapitän roch den Abpraller am schnellsten und machte seinen Treffer. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Daniel Haderer schnürte einen Doppelpack (65./73.), sodass St. Willibald fortan mit 5:0 führte. Das 6:0 für die Union Guschlbauer St. Willibald stellte Doblinger sicher. In der 82. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Schlussendlich verbuchte die Union St. Willibald gegen die Union Michaelnbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Für St. Willibald ging es nach dem Erfolg in der Tabelle ein wenig nach oben. Die Union St. Willibald hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man drei Niederlagen kassiert.

Wann findet Michaelnbach die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen St. Willibald setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher einen Sieg und kassierten drei Niederlagen.

2. Klasse West-Nord: Union Guschlbauer St. Willibald – Union Michaelnbach, 6:0 (2:0)

12 1:0 Eigentor durch Michael Schweizer

29 2:0 Christoph Jaeger

61 3:0 Marcel Doblinger

65 4:0 Daniel Haderer

73 5:0 Daniel Haderer

82 6:0 Marcel Doblinger

