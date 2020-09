Eggerding besiegt Union Enzenkirchen souverän mit 3:0 [Video]

Details Dienstag, 15. September 2020 11:15

Die Union Raika Enzenkirchen konnte der Union Eggerding nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 3:0. Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Eggerding den maximalen Ertrag.

Die Anfangsphase regierten die Heimischen. Man erarbeitete sich Chancen, wusste diese aber nicht zu nutzen. Nach einer Viertelstunde tauchten auch die Gäste zum ersten Mal in der Gefahrenzone der Eggerdinger auf. Die Gastgeber blieben aber weiter spielbestimmend und wollten den ersten Treffer. Ehe der Schiedsrichter August Hinterhölzl die Protagonisten zur Pause bat, traf Rene Weidinger zum 1:0 zugunsten des Heimteams (41.). Der heimischen Kapitän verwertete einen Eckball per Kopf. Gergö Nagy wurde von Schiedsrichter August Hinterhölzl noch vor der Pause aufgrund einer Tätlichkeit ausgeschlossen. Ein Tor auf Seiten der Union Eggerding machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Partie entschieden

Martin Schachl Lughofer erhöhte den Vorsprung von Eggerding nach 55 Minuten auf 2:0. Der offensiv-Akteur nahm einen hohen Ball perfekt aus der Luft und machte seinen Treffer. Eggerding wollte noch mehr und kam zu Möglichkeiten. Die Gäste waren in Unterzahl sichtlich überfordert und konnten nach vorne keine Gefahr ausstrahlen. Weidinger besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Union Eggerding, erneut per Kopf (90.). Letzten Endes ging Eggerding im Duell mit der Union Enzenkirchen als Sieger hervor.

Tor Union Eggerding 55

Die Union Eggerding hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Eggerding aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein.

Mit sechs Zählern aus fünf Spielen stehen die Gäste momentan im Mittelfeld der Tabelle. Gegen die Union Eggerding kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Klasse West-Nord: Union Eggerding – Union Raika Enzenkirchen, 3:0 (1:0)

41 1:0 Rene Weidinger

55 2:0 Martin Schachl Lughofer

90 3:0 Rene Weidinger

